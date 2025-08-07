EN
Криминал

Мужчина держал свою девушку на цепи из страха перед изменами

2 минуты чтения 17:18 | Обновлено: 17:26

Полиция в Австралии арестовала 34-летнего обвиняемого, который приковал свою девушку к кровати металлическими цепями, чтобы она не «убегала из дома заниматься сексом с другими мужчинами». Об этом сообщает местное издание ​​News.com.au.

Обвиняемый Зейн Вудвард состоял в отношениях со своей 32-летней девушкой, имя которой не называется, с сентября 2024 года. По версии следствия, в июне или июле этого года мужчина из ревности стал приковывать женщину к кровати в ночное время. Для этого он использовал тяжелую металлическую цепь, из которой соорудил кандалы, застегнутые на замок вокруг ее правой лодыжки и прикрепленные к каркасу кровати. Вудвард, как сообщается, опасался, что девушка может «сбежать и заняться сексом с другими мужчинами».

Кроме того, мужчина отобрал у женщины ключи, кошелек и мобильный телефон, лишив ее возможности ходить на работу и коммуницировать с друзьями и родственниками.

В полиции утверждают, что действия Вудварда становились более жестокими — на прошлой неделе он начал приковывать пострадавшую цепями и в дневное время. Согласно материалам следствия, мужчина отстегивал цепи лишь для того, чтобы его девушка могла сходить в туалет или поесть. Однако были дни, когда он и вовсе не освобождал ее от кандалов, оставляя в доме одну на весь день.

Женщине удалось сбежать 5 августа. В тот день мужчина привез ее к банкомату в Оук-Флэтс, расположенном в пригороде Шеллхарбора. Около 14:00 пострадавшая проверила банковский счет и забежала в аптеку, где попросила помощи у покупателей. Вудвард, как отмечается, потерял свою девушку из виду, и ездил кругами, пытаясь ее найти.

Женщина обратилась в полицию и рассказала о случившемся. После этого ее доставили в больницу Шеллхарбора, где медики обнаружили у нее множественные переломы ребер, ушибы и перелом глазницы. 

Вудварда задержали на следующий день. Ему предъявили обвинения в похищении человека, двух эпизодах домашнего насилия, незаконном удержании человека с целью получения выгоды, а также в нападении и запугивании. Мужчину поместили под стражу на время следствия.

