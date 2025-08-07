Пошлины в отношении партнеров России повлияют на мировую экономику

Вторичные пошлины, которые президент США Дональд Трамп пообещал ввести против торговых партнеров России, могут иметь глобальные экономические последствия для всего мира, включая США. Об этом пишет Би-би-си.

Ранее Трамп угрожал ввести 100% импортные пошлины на товары из стран, которые закупают российские нефть и газ, в том случае если к 8 августа Москва и Киев не заключат перемирие.

«Я использовал торговлю во многих целях, но она отлично подходит для урегулирования войн», — сказал Трамп в прошлом месяце.

Однако, как утверждает Би-би-си, применение подобных экономических мер в отношении России грозит мировой экономике серьезными последствиями. Так, издание напоминает, что Россия является третьей страной в мире после Саудовской Аравии и США по объему добываемой нефти.

Цель вторичных пошлин — заставить покупателей по всему миру отказаться от российской нефти. Если это удастся, предложение на мировом рынке сократится, что, вероятнее всего, приведет к росту нефтяных котировок.

Кроме того, высокие импортные пошлины сделают различные импортные товары дороже для самих американцев. В качестве примера издание приводит iPhone от Apple. Большая часть его производства сосредоточена в Индии, из-за чего уже введенные Трампом тарифы в отношении этой страны, и те, которые он грозится ввести, будут распространяться в том числе на продукцию американской компании.

Ранее Трамп обвинил Индию в финансировании войны в Украине из-за закупок российской нефти. Он ввел в отношении индийской продукции дополнительные тарифы, доведя импортную пошлину до 50%.