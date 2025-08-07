В сети обсуждают новую «убогую» школьную форму в России

Пользователи социальных сетей массово обсуждают новый стандарт школьной формы, который накануне представило Минпросвещения. Они сравнивают форму с костюмом из советского фильма «Служебный роман» и критикуют дизайнеров за «чмошный» и «отвратительный» фасон. На это обратило внимание издание «Коса».
6 августа Минпросвещения России представило новый стандарт школьной формы и продемонстрировало образцы, сшитые из ткани, соответствующей требованиям ГОСТа. Как утверждает глава департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования ведомства Александр Реут, введение единой формы поможет стереть границы между детьми из семей с разным доходом.
ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме, вступил в силу в России 1 июля, пишет РБК. Согласно новому стандарту, форма должна соответствовать деловому стилю, а ее покрой — быть удобным как в движении, так и в сидячем положении. Материалы обязаны быть гипоаллергенными, «дышащими» и отводящими влагу.
Это первый в стране стандарт, регулирующий требования к школьной одежде. Он распространяется на форму для учеников начального, основного и среднего общего образования.
Комментарии от российских пользователей после публикации нового стандарта формы для школьников не заставили себя долго ждать.
«Это что за костюмы из «Служебного романа“? Из детей пенсов хотят сделать?» — возмутились на странице «Дикий Петербург» в Х.
Пользователи также отметили, что школьная форма выглядит устаревшей, а у дизайнера, разработавшего образцы, «отсутствует вкус». Были и те, кто назвал форму «страшной и убогой».
«Школьная форма и так чмошная, а это прям уродство отвратительное. Они реально думают, что смогут напялить это на всех детей?» — написала пользовательница под ником «Булочка с нежностью».
Многие родители также выразили сомнение, что их дети захотели бы надеть представленный ведомством школьный костюм.
«На Кипре тоже школьная форма, даже в частных школах, и она вполне обычная. Футболка-поло, шорты, зимой черная худи с эмблемой школы. Дочери, конечно, не нравится, дескать, унылая. Но все познается в сравнении! Показал ей эту посконную старушатину, и местная форма перестала казаться такой унылой», — рассказал пользователь Олег Смирнов.
В самом Минпросвещения подчеркнули, что единый фасон школьной формы вводиться не будет. Учебные заведения, как отмечается, по-прежнему смогут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учетом мнения родителей и самих школьников.