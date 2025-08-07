EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В сети обсуждают новую «убогую» школьную форму в России

2 минуты чтения 15:42 | Обновлено: 15:52

Пользователи социальных сетей массово обсуждают новый стандарт школьной формы, который накануне представило Минпросвещения. Они сравнивают форму с костюмом из советского фильма «Служебный роман» и критикуют дизайнеров за «чмошный» и «отвратительный» фасон. На это обратило внимание издание «Коса».

6 августа Минпросвещения России представило новый стандарт школьной формы и продемонстрировало образцы, сшитые из ткани, соответствующей требованиям ГОСТа. Как утверждает глава департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования ведомства Александр Реут, введение единой формы поможет стереть границы между детьми из семей с разным доходом.

ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме, вступил в силу в России 1 июля, пишет РБК. Согласно новому стандарту, форма должна соответствовать деловому стилю, а ее покрой — быть удобным как в движении, так и в сидячем положении. Материалы обязаны быть гипоаллергенными, «дышащими» и отводящими влагу.

Это первый в стране стандарт, регулирующий требования к школьной одежде. Он распространяется на форму для учеников начального, основного и среднего общего образования.

Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
Мир9 минут чтения

Комментарии от российских пользователей после публикации нового стандарта формы для школьников не заставили себя долго ждать.

«Это что за костюмы из «Служебного романа“? Из детей пенсов хотят сделать?» — возмутились на странице «Дикий Петербург» в Х.

Пользователи также отметили, что школьная форма выглядит устаревшей, а у дизайнера, разработавшего образцы, «отсутствует вкус». Были и те, кто назвал форму «страшной и убогой».

«Школьная форма и так чмошная, а это прям уродство отвратительное. Они реально думают, что смогут напялить это на всех детей?» — написала пользовательница под ником «Булочка с нежностью».  

Многие родители также выразили сомнение, что их дети захотели бы надеть представленный ведомством школьный костюм.

«На Кипре тоже школьная форма, даже в частных школах, и она вполне обычная. Футболка-поло, шорты, зимой черная худи с эмблемой школы. Дочери, конечно, не нравится, дескать, унылая. Но все познается в сравнении! Показал ей эту посконную старушатину, и местная форма перестала казаться такой унылой», — рассказал пользователь Олег Смирнов.

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
Общество8 минут чтения

В самом Минпросвещения подчеркнули, что единый фасон школьной формы вводиться не будет. Учебные заведения, как отмечается, по-прежнему смогут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учетом мнения родителей и самих школьников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования