В сети обсуждают новую «убогую» школьную форму в России

Пользователи социальных сетей массово обсуждают новый стандарт школьной формы, который накануне представило Минпросвещения. Они сравнивают форму с костюмом из советского фильма «Служебный роман» и критикуют дизайнеров за «чмошный» и «отвратительный» фасон. На это обратило внимание издание «Коса».

6 августа Минпросвещения России представило новый стандарт школьной формы и продемонстрировало образцы, сшитые из ткани, соответствующей требованиям ГОСТа. Как утверждает глава департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования ведомства Александр Реут, введение единой формы поможет стереть границы между детьми из семей с разным доходом.

ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме, вступил в силу в России 1 июля, пишет РБК. Согласно новому стандарту, форма должна соответствовать деловому стилю, а ее покрой — быть удобным как в движении, так и в сидячем положении. Материалы обязаны быть гипоаллергенными, «дышащими» и отводящими влагу.

Это первый в стране стандарт, регулирующий требования к школьной одежде. Он распространяется на форму для учеников начального, основного и среднего общего образования.

Он стал чемпионом мира благодаря YouTube Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю Мир 9 минут чтения

Комментарии от российских пользователей после публикации нового стандарта формы для школьников не заставили себя долго ждать.

«Это что за костюмы из «Служебного романа“? Из детей пенсов хотят сделать?» — возмутились на странице «Дикий Петербург» в Х.

Пользователи также отметили, что школьная форма выглядит устаревшей, а у дизайнера, разработавшего образцы, «отсутствует вкус». Были и те, кто назвал форму «страшной и убогой».

«Школьная форма и так чмошная, а это прям уродство отвратительное. Они реально думают, что смогут напялить это на всех детей?» — написала пользовательница под ником «Булочка с нежностью».

Многие родители также выразили сомнение, что их дети захотели бы надеть представленный ведомством школьный костюм.

«На Кипре тоже школьная форма, даже в частных школах, и она вполне обычная. Футболка-поло, шорты, зимой черная худи с эмблемой школы. Дочери, конечно, не нравится, дескать, унылая. Но все познается в сравнении! Показал ей эту посконную старушатину, и местная форма перестала казаться такой унылой», — рассказал пользователь Олег Смирнов.

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии Общество 8 минут чтения

В самом Минпросвещения подчеркнули, что единый фасон школьной формы вводиться не будет. Учебные заведения, как отмечается, по-прежнему смогут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учетом мнения родителей и самих школьников.



