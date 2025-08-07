Эксперт рассказала об исчезновении тополиного пуха

Жители Ярославля обратили внимание, что этим летом в городе почти не было тополиного пуха, сообщает местное издание «Ярославль онлайн». Заведующая оранжереей факультета биологии и экологии Ярославского государственного университета Татьяна Довиденко объяснила, что это произошло из-за аномальной погоды в июне и возраста деревьев.

Довиденко отметила, что тополя в российских городах активно высаживали еще в советское время 40-50 лет назад, и за это время у этих деревьев как раз завершается период активного роста. Также старые растения становятся более уязвимыми к заболеваниям.

«Сердцевинная гниль поражает рыхлую древесину, все части растения атакуют грибковые заболевания, одни из которых вызывают усыхание побегов, другие покрывают листву пятнами и налетом. Это ослабляет и без того старые деревья, что ведет к их массовой гибели», — рассказала эколог.

Насекомые также влияют на состояние деревьев. Издание выяснило, что наиболее опасный для тополей вредитель — минирующая моль. Гусеницы этих бабочек питаются внутренним слоем листьев растений.

«Все это в комплексе негативно отразилось на деревьях в Ярославле и области, и мы можем наблюдать повсеместно мертвые и усыхающие экземпляры. Как результат — минимизировалось количество тополиного пуха, который, кстати, является семенами тополей», — пояснила Довиденко.

Эксперт добавила, что пух почти не летал по улицам города в июне из-за холодной погоды с дождями и высокой влажностью воздуха.

Ранее «Москва 24» сообщила, что из-за аномальной жары весной тополя в столице начали цвести и осыпаться в мае — примерно на месяц раньше обычного срока. В Москве больше всего тополей растет на юго-западе, северо-западе и северо-востоке города, а также в Зеленограде.