EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Впавшая в кому девушка очнулась после получения новости о зачислении в колледж

2 минуты чтения 23:41 6 августа

Жительница китайской провинции Хэнань Цзян Чэннань впала в кому после сдачи государственных экзаменов — она пожаловалась на неприятные ощущения в груди и повышенную температуру, врачи диагностировали у нее фульминантный миокардит, позже девушка впала в кому, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Она провела в ней более недели, на восьмой день отец Чэннань пришел в палату к дочери и вслух рассказал о том, что семья гордится ее зачислением в колледж. После этого у девушки начали подергиваться веки, а на следующий день она уже смогла пообщаться с родителями жестами.

Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
Мир9 минут чтения

Родственники Чэннань рассказали СМИ, что лечение девушки обошлось семье в 200 тысяч юаней (почти 28 тысяч долларов), эти средства им пришлось занимать у знакомых. Семья испытывает финансовые трудности — отец девушки серьезно пострадал в автокатастрофе в 2023 году и с тех пор не может работать.

Мать Чэннань продает еду на улице, чтобы прокормить семью, в которой есть еще ребенок, обучающийся в школе. Расходы на лечение девушки включали в себя оплату ИВЛ после того, как она впала в кому.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

«Как бы тяжело ни было наше финансовое положение, я отправлю ее в университет, потому что это ее мечта», — рассказал журналистам отец Чэннань. Сейчас девушку уже перевели в общую палату, врачи отмечают, что работа ее сердца уже восстановилась, состояние оценивается как стабильное. Ожидается, что она приступит к учебе уже в сентябре, Чэннань поступила в Хуанхэский транспортный университет.

Журналисты отмечают, что причиной заболевания, которое развилось у Чэннань, мог быть в том числе и сильный эмоциональный стресс.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Мир
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
00:01 3 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования