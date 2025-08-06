Впавшая в кому девушка очнулась после получения новости о зачислении в колледж

Жительница китайской провинции Хэнань Цзян Чэннань впала в кому после сдачи государственных экзаменов — она пожаловалась на неприятные ощущения в груди и повышенную температуру, врачи диагностировали у нее фульминантный миокардит, позже девушка впала в кому, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Она провела в ней более недели, на восьмой день отец Чэннань пришел в палату к дочери и вслух рассказал о том, что семья гордится ее зачислением в колледж. После этого у девушки начали подергиваться веки, а на следующий день она уже смогла пообщаться с родителями жестами.

Родственники Чэннань рассказали СМИ, что лечение девушки обошлось семье в 200 тысяч юаней (почти 28 тысяч долларов), эти средства им пришлось занимать у знакомых. Семья испытывает финансовые трудности — отец девушки серьезно пострадал в автокатастрофе в 2023 году и с тех пор не может работать.

Мать Чэннань продает еду на улице, чтобы прокормить семью, в которой есть еще ребенок, обучающийся в школе. Расходы на лечение девушки включали в себя оплату ИВЛ после того, как она впала в кому.

«Как бы тяжело ни было наше финансовое положение, я отправлю ее в университет, потому что это ее мечта», — рассказал журналистам отец Чэннань. Сейчас девушку уже перевели в общую палату, врачи отмечают, что работа ее сердца уже восстановилась, состояние оценивается как стабильное. Ожидается, что она приступит к учебе уже в сентябре, Чэннань поступила в Хуанхэский транспортный университет.

Журналисты отмечают, что причиной заболевания, которое развилось у Чэннань, мог быть в том числе и сильный эмоциональный стресс.