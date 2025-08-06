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Общество

ФСБ изъяла активы российского тайного миллиардера

2 минуты чтения 14:19 | Обновлено: 14:21

ФСБ оценила стоимость изъятых у бывшего госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова активы в более чем 100 миллиардов рублей (1,2 миллиарда долларов). «Агентство» подчеркивает, что если эта оценка верна, то экс-чиновник много лет был тайным долларовым миллиардером.

В среду 6 августа ФСБ назвала стоимость обращенных в доход государства нефтеперевалочной базы «Дагнефтьпродукт» (ООО «Каспетролсервис») и завода «Дагнотех». 

«Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс «Дагнефтепродукт» и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех», общей стоимостью более 100 млрд рублей, а также арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более 3 млрд рублей», — сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

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По версии ФСБ, Магомедов владел этими активами около двух десятилетий, а получил их благодаря административному ресурсу. Согласно заявлению спецслужбы, в период с 2001 по 2005 год он добился перевода «Дагнефтепродукта» в собственность республики Дагестан, а затем организовал его приватизацию в интересах подконтрольных лиц по заниженной цене. Так, в деле против экс-чиновника фигурируют его родственники.

Как ранее писал «Коммерсантъ», суд взыскал в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «Каспетролсервис», а также нефтеперерабатывающих заводов ООО «Дагестанские новые технологии» и ООО «Нефтепродуктснаб», управляющей компании ООО «МСБ Холдинг» и объекты недвижимости нефтебазы. По данным газеты, общая стоимость этих активов превышает 100 миллиардов рублей, а ежегодный доход составлял более 10 миллиардов.

Издание писало, что это группе компаний также принадлежит единственный на российском побережье Каспийского моря крупнейший нефтеперевалочный комплекс, который принимает и отгружает нефть из Казахстана и Туркменистана и откуда она отправится в Европу.

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Магомедова задержали 25 июня по уголовному делу, связанному с хищениями при приватизации одного из предприятий. У него дома и еще по ряду адресов прошли обыски. Однако 26 июня его отпустили отпустили под подписку о невыезде.

По данным Forbes, в России насчитывается 146 бизнесменов с состоянием, которое превышает миллиард долларов. «Агентство» подсчитало, что с такой оценкой активов Магомедов мог бы расположиться где то между между основателем и бывшим гендиректором «Яндекса» Аркадием Воложем (121) и предпринимателей Андреем Филатовым (130). 

Тайный миллиардер Магомедов с 1995 по 2021 год был депутатом Народного собрания Дагестана, а с 2010-2013 годах занимал пост спикера. Госсекретарем республики Магомедов стал в 2021 году. 

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