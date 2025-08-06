Чиновники заставили пенсионерку снести унитаз в ее квартире

Чиновники из города Ачинск в Красноярском крае подали в суд из-за того, что местная жительница, 76-летняя Светлана Подчасова установила в своей квартире унитаз, не спросив на это разрешения у собственника, которым является мэрия города. В 2022 году суд вынес решение, обязывающее пенсионерку убрать унитаз. Теперь к ней пришли судебные приставы, сообщает местная газета «Город “А”».

По его данным, деревянный дом, в котором живет Подчасова, был построен, вероятно до 1900 года. В нем проведено только электричество, поэтому жильцы вынуждены самостоятельно обустраивать остальные удобства. Перед тем, как подать в суд, мэрия Ачинска несколько раз просила «привести жилое помещение в первоначальное состояние».

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«[После суда] сроку мне дали месяц. Я обратилась в управляющую компанию с просьбой помочь — мне ответили, что этим не занимаются, и посоветовали найти для этих целей другую организацию. Ну я и стала жить дальше спокойно», — рассказала Подчасова о том, почему она продолжала жить с установленным унитазом.

При этом в мэрии Ачинска утверждают, что дом находится в аварийном состоянии, в связи с чем пенсионерке несколько раз предлагали переехать в новую квартиру в Доме ветеранов, но она каждый раз отказывалась. Чиновники заверили, что в комитете по управлению муниципальным имуществом есть подтверждающие это документы, однако, как пишет «Проспект мира», они отказались их предоставить, объяснив это наличием в них персональных данных Подчасовой.

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Сама пенсионерка тоже подтвердила, что ей предлагали переезд и что она отказывалась, поскольку старый дом «стал для нее родным». В итоге женщина убрала унитаз из квартиры. «Город “А”» опубликовал видео, на котором двое мужчин его демонтировали и отнесли в сарай. После этого пенсионерка поблагодарила их за помощь и заявила, что теперь она «чиста перед законом», и ее жизнь, возможно, «изменится в какую-то сторону».

