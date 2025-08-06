Словесное и физическое насилие в детстве приводят к одинаковым проблемам во взрослой жизни

Словесное насилие в детстве чревато теми же последствиями спустя годы, что и физическое. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на результаты нового исследования.

Так, среди людей, подвергшихся физическому насилию в детстве, на 50% больше тех, кто жалуется на проблемы с психическим здоровьем во взрослой жизни, чем среди тех, кто такому насилию не подвергался. В то же время среди жертв словесного насилия в детстве этот показатель составляет 60%.

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«Результаты показывают, что словесные оскорбления в детстве могут оставить такие же глубокие и долговременные шрамы на психическом здоровье, как и те, которые вызваны физическим насилием», — сказал ведущий автор исследования профессор общественного здравоохранения и поведенческих наук в Ливерпульском университете имени Джона Мурса в Великобритании Марк Беллис.

По словам профессора эпидемиологии и директора департамента общественного здравоохранения в Колледже медицинских наук Левина при Университете Уингейта в Уингейте Шанты Дубе, во всем мире фиксируется рост случаев эмоционального и словесного насилия на фоне сокращения числа случаев физического.

«Словесные оскорбления могут свести на нет пользу для психического здоровья, которую мы могли бы получить от успешных усилий по сокращению физического насилия», — отметила Беллис.

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Как рассказал профессор детской и подростковой психиатрии Королевского колледжа Лондона и внештатного клинического профессора Йельского центра изучения детей Андреа Данезе, к словесному насилию специалисты относят обвинения, оскорбления, ругань, критику или угрозы в адрес детей.

«Подумайте об использовании уничижительных слов или заявлений, призванных запугать, унизить или очернить человека. Часто это происходит непреднамеренно», — отметил он.

Как отмечает телеканал, в США более 60% опрошенных молодых людей сообщили о перенесенном эмоциональном насилии, тогда как жертвами физического насилия в детстве, по их словам, были 31,8% молодых американцев.