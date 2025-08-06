EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Словесное и физическое насилие в детстве приводят к одинаковым проблемам во взрослой жизни

2 минуты чтения 17:18

Словесное насилие в детстве чревато теми же последствиями спустя годы, что и физическое. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на результаты нового исследования.

Так, среди людей, подвергшихся физическому насилию в детстве, на 50% больше тех, кто жалуется на проблемы с психическим здоровьем во взрослой жизни, чем среди тех, кто такому насилию не подвергался. В то же время среди жертв словесного насилия в детстве этот показатель составляет 60%.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

«Результаты показывают, что словесные оскорбления в детстве могут оставить такие же глубокие и долговременные шрамы на психическом здоровье, как и те, которые вызваны физическим насилием», — сказал ведущий автор исследования профессор общественного здравоохранения и поведенческих наук в Ливерпульском университете имени Джона Мурса в Великобритании Марк Беллис.

По словам профессора эпидемиологии и директора департамента общественного здравоохранения в Колледже медицинских наук Левина при Университете Уингейта в Уингейте Шанты Дубе, во всем мире фиксируется рост случаев эмоционального и словесного насилия на фоне сокращения числа случаев физического.

«Словесные оскорбления могут свести на нет пользу для психического здоровья, которую мы могли бы получить от успешных усилий по сокращению физического насилия», — отметила Беллис.

«Белые женщины — люди третьего сорта»
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
Мир19 минут чтения

Как рассказал профессор детской и подростковой психиатрии Королевского колледжа Лондона и внештатного клинического профессора Йельского центра изучения детей Андреа Данезе, к словесному насилию специалисты относят обвинения, оскорбления, ругань, критику или угрозы в адрес детей. 

«Подумайте об использовании уничижительных слов или заявлений, призванных запугать, унизить или очернить человека. Часто это происходит непреднамеренно», — отметил он.

Как отмечает телеканал, в США более 60% опрошенных молодых людей сообщили о перенесенном эмоциональном насилии, тогда как жертвами физического насилия в детстве, по их словам, были 31,8% молодых американцев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Мир
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
00:01 3 августа
Тест на знание русских корней
Мир
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
17:00 2 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования