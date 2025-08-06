Разоблачившим государственную допинговую программу супругам из России угрожает депортация из США

Виталий и Юлия Степановы, предоставившие доказательства существования государственной допинговой программы в России, опасаются депортации из США, их прошения о предоставлении убежища проигнорировали четыре администрации Белого дома, сообщает немецкий телеканал ARD.
Степановы живут в США с двумя маленькими детьми и из-за отсутствия изменений своего статуса испытывают трудности с поиском работы, не могут покидать страну и не имеют ее гражданства. Они подавали прошения о предоставлении убежища еще в период нахождения в Белом доме Барака Обамы, но им не ответили. Это произошло также и в первый срок Дональда Трампа, и во время президентства Джо Байдена.
Журналисты напоминают, что предоставленные Степановыми материалы и показания стали одними из первых доказательств существования в России государственной допинговой программы в 2014 году. Юлия, бывшая легкоатлетка, была дисквалифицирована за употребление допинга в 2013 году, а позже тайно записывала свои разговоры с российскими спортсменами и чиновниками.
После публикации материалов супруги покинули Россию, изначально он переехали в Германию. Переезд в США, по их словам, им организовали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Эта страна была выбрана как самая безопасная для супругов на тот момент, отмечают журналисты.
На прошлой неделе Виталий Степанов написал письма бывшему президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и другим высокопоставленным спортивным чиновникам. В нем он напомнил, что WADA и Всемирная федерация легкой атлетики обещали помощь. Он не получил ответа на свои обращения.
В МОК журналистам ответили, что не имеют возможности влиять на иммиграционную политику США, и отчитались о том, что выплачивали Юлии стипендию, а Юрию оказывали консультативную помощь. Супруги опасаются депортации в Россию и заявляют о своем разочаровании в международных спортивных структурах.