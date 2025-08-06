Разоблачившим государственную допинговую программу супругам из России угрожает депортация из США

Виталий и Юлия Степановы, предоставившие доказательства существования государственной допинговой программы в России, опасаются депортации из США, их прошения о предоставлении убежища проигнорировали четыре администрации Белого дома, сообщает немецкий телеканал ARD.

Степановы живут в США с двумя маленькими детьми и из-за отсутствия изменений своего статуса испытывают трудности с поиском работы, не могут покидать страну и не имеют ее гражданства. Они подавали прошения о предоставлении убежища еще в период нахождения в Белом доме Барака Обамы, но им не ответили. Это произошло также и в первый срок Дональда Трампа, и во время президентства Джо Байдена.

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Журналисты напоминают, что предоставленные Степановыми материалы и показания стали одними из первых доказательств существования в России государственной допинговой программы в 2014 году. Юлия, бывшая легкоатлетка, была дисквалифицирована за употребление допинга в 2013 году, а позже тайно записывала свои разговоры с российскими спортсменами и чиновниками.

После публикации материалов супруги покинули Россию, изначально он переехали в Германию. Переезд в США, по их словам, им организовали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Эта страна была выбрана как самая безопасная для супругов на тот момент, отмечают журналисты.

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На прошлой неделе Виталий Степанов написал письма бывшему президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и другим высокопоставленным спортивным чиновникам. В нем он напомнил, что WADA и Всемирная федерация легкой атлетики обещали помощь. Он не получил ответа на свои обращения.

В МОК журналистам ответили, что не имеют возможности влиять на иммиграционную политику США, и отчитались о том, что выплачивали Юлии стипендию, а Юрию оказывали консультативную помощь. Супруги опасаются депортации в Россию и заявляют о своем разочаровании в международных спортивных структурах.