EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

ИИ уличили в подготовке предсмертных записок для подростков

2 минуты чтения 19:00 | Обновлено: 19:03

Популярный чат-бот ChatGPT от компании OpenAI рассказывает подросткам о том, как употреблять алкоголь и наркотики и скрывать расстройства пищевого поведения, а также дает советы по написанию предсмертных записок, сообщает Associated Press со ссылкой на данные исследования Центра по противодействию цифровой ненависти.

Журналисты изучили материалы работы и пришли к выводу, что на протяжении большей части общения ChatGPT вел себя корректно и предостерегал от нанесения вреда самому себе со стороны пользователя, однако затем начал выдавать детализированные и персонализированные планы таких действий.

Я занималась сексом за наркотики
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
Общество7 минут чтения

Исследователи отметили, что более половины из отправленных ими запросов к ChatGPT можно считать «опасными». Встроенные в сервис запреты на распространение такой информации, как отмечается в материале, легко обходились, если человек писал о том, что информация нужна ему для презентации или для друга.

Представители OpenAI после ознакомления с результатами исследования пообещали продолжить совершенствовать работу ChatGPT в сфере распознавания и реагирования «на деликатные ситуации», пишет Associated Press. Компания отказалась комментировать один из выводов отчета, заключавшийся в том, что чат-бот «предает» уязвимых молодых людей, которые обращаются к нему за помощью и поддержкой.

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

В компании отметили, что ChatGPT обучен предлагать обращение к специалисту по психологическому здоровью или близким в случае, если человек высказывает мысли о нанесении ущерба своему здоровью. Журналисты отмечают, что чат-бот действительно часто делился полезной информацией для таких людей, например, номером кризисной горячей линии.

Однако встроенные в модель ограничения оказалось легко обойти — ChatGPT сгенерировал три предсмертные записки для представившихся 13-летней девочкой исследователей. Они были адресованы родителями, братьям и сестрам, а также друзьям подростка. Журналисты отмечают высокие риски при сохранении подобных уязвимостей, даже если небольшая часть пользователей ChatGPT будет отправлять такие запросы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Мир
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
00:01 3 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования