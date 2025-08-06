Пропагандисты рассказали об эпидемии гепатита и ВИЧ у военных

Z-пропагандистка и телеведущая, основательница журнала Daily Storm Анастасия Кашеварова рассказала в своем телеграм-канале о распространении среди российских военных гепатита С и ВИЧ, которое назвала эпидемией, и пожаловалась на отсутствие лечения.

По ее словам, причинами эпидемии стал «просчет» в начале войны в Украине, когда после больших потерь на фронте российские власти объявили «частичную мобилизацию», а также стали подписывать контракты с заключенными.

Кашеварова добавила, что «разные цыгане и местный неблагонадежный контингент подсаживают военных на наркоту», что грозит распространением ВИЧ. В то же время «Важные истории» отмечают, что в зону боевых действий нередко попадают те, кто употреблял наркотики до заключения контракта с Минобороны.

«Белые женщины — люди третьего сорта» Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала Мир 19 минут чтения

Кроме того, пропагандистка утверждает, что российских военных якобы специально держат с больными туберкулезом и ВИЧ в украинском плену, чтобы «они заражались и все это везли» в Россию.

При этом, как пишет Кашеварова, в российской армии отсутствует профилактика и лечение гепатита С и ВИЧ. Вирусные заболевания могут передаваться во время операций или в быту, а их симптомы проявляются не сразу. Кроме того, Кашеварова отметила, что люди с диагностированным гепатитом продолжают воевать, и иногда их не ставят на учет.

«На гражданке реально должны задуматься — стоит угроза эпидемии социально-опасных заболеваний. Гепатит, ВИЧ, туберкулез — сейчас это армия, и [болезни] распространяются на фронтовые регионы, дальше пойдет и в глубину России», — пишет Кашеварова.

Самый богатый должник в мире Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо? Экономика 15 минут чтения

Она утверждает, что Главное военно-медицинское управление закупало лекарства от гепатита С и ВИЧ, однако с их выдачей военным могли возникнуть проблемы. Кашеварова потребовала, чтобы Минобороны занялось лечением вирусных заболеваний и чтобы военнослужащих действительно ставили на учет.

«Важные истории» отметили, что данные Кашеваровой подтверждали в частности врачи Минобороны, которые заявили, что в последнем квартале 2023 года заболеваемость ВИЧ выросла в 20 раз в сравнении с довоенными показателями. По данным издания, большинство ВИЧ-позитивных военных — контрактники, а реальная заболеваемость в армии может быть сильно выше официальных данных.