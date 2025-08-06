EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры и миллениалы влезают в долги ради общения с друзьями

2 минуты чтения 00:28 6 августа

Чуть менее двух третей представителей поколений Y и Z рассказали, что социальные расходы повлияли на их финансовые цели. Это следует из результатов опроса, проведенного банком Ally Bank, передает CNBC Make it.

Издание приводит в пример 31-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, которая попала в «порочный круг долгов» по кредитной карте. Женщина с 18 лет накапливала долги, выплачивала их, а затем снова превышала лимит кредитки. В один момент общая сумма ее долга превысила 28 тысяч долларов.

«Я знаю, что это моя вина. Я всегда была той подругой, которая говорила “Я заплачу”, “Не волнуйся, я все беру на себя” или “Просто заплати мне в следующий раз”», — рассказала американка и добавила, что она не всегда требовала от друзей вернуть ей одолженные деньги.

«Белые женщины — люди третьего сорта»
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
Мир19 минут чтения

В исследовании Ally Bank говорится, что перерасход средств и неэффективное планирование расходов на социальную жизнь — норма, а не исключительные случаи среди миллениалов и зумеров. Так, только 18% респондентов заявили, что у них есть строго распланированный бюджет на общение с друзьями. При этом 42% опрошенных тратят на это больше денег, чем планировали, по несколько месяцев в году. В среднем они тратят около 250 долларов ежемесячно.

«Просто включите это в свой бюджет. Я думаю, что многие люди просто не осознают, что коктейли с подругами и бранч сегодня, а потом еще и DoorDash (так называется компания, занимающаяся доставкой еды — Прим. «Холода») с партнером в другой день — все эти расходы добавляются к другим», — рассказала Джек Говард, руководитель отдела финансового благополучия в Ally Bank.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Эксперт отметила, что при желании посещать дорогостоящие мероприятия людям придется урезать другие расходы. Она посоветовала скорректировать финансовый план с учетом социальных расходов, а также найти бесплатные развлечения для общения с друзьями. Опрос Ally Bank показал, что только 23% миллениалов и зумеров считают это приоритетом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Мир
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
00:01 3 августа
Тест на знание русских корней
Мир
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
17:00 2 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования