Зумеры и миллениалы влезают в долги ради общения с друзьями

Чуть менее двух третей представителей поколений Y и Z рассказали, что социальные расходы повлияли на их финансовые цели. Это следует из результатов опроса, проведенного банком Ally Bank, передает CNBC Make it.

Издание приводит в пример 31-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, которая попала в «порочный круг долгов» по кредитной карте. Женщина с 18 лет накапливала долги, выплачивала их, а затем снова превышала лимит кредитки. В один момент общая сумма ее долга превысила 28 тысяч долларов.

«Я знаю, что это моя вина. Я всегда была той подругой, которая говорила “Я заплачу”, “Не волнуйся, я все беру на себя” или “Просто заплати мне в следующий раз”», — рассказала американка и добавила, что она не всегда требовала от друзей вернуть ей одолженные деньги.

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В исследовании Ally Bank говорится, что перерасход средств и неэффективное планирование расходов на социальную жизнь — норма, а не исключительные случаи среди миллениалов и зумеров. Так, только 18% респондентов заявили, что у них есть строго распланированный бюджет на общение с друзьями. При этом 42% опрошенных тратят на это больше денег, чем планировали, по несколько месяцев в году. В среднем они тратят около 250 долларов ежемесячно.

«Просто включите это в свой бюджет. Я думаю, что многие люди просто не осознают, что коктейли с подругами и бранч сегодня, а потом еще и DoorDash (так называется компания, занимающаяся доставкой еды — Прим. «Холода») с партнером в другой день — все эти расходы добавляются к другим», — рассказала Джек Говард, руководитель отдела финансового благополучия в Ally Bank.

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Эксперт отметила, что при желании посещать дорогостоящие мероприятия людям придется урезать другие расходы. Она посоветовала скорректировать финансовый план с учетом социальных расходов, а также найти бесплатные развлечения для общения с друзьями. Опрос Ally Bank показал, что только 23% миллениалов и зумеров считают это приоритетом.