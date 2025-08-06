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Общество

Бьюти-услуги подорожали в России

2 минуты чтения 11:21

Траты россиян на различные услуги в салонах красоты увеличились в среднем на 14% за год из-за подорожания оборудования, расходных материалов и текущих платежей. Тем не менее, косметологическим кабинетам и салонам удается расширять клиентскую базу, в том числе за счет привлечения мужчин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка бьюти-услуг.

По данным сервиса платежей T-Pay, средний чек на бьюти-услуги, включая посещение салонов красоты и косметологические процедуры, в январе–июне 2025 года составил 2,2 тысячи рублей, что на 14% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темп роста увеличился вдвое. Для сравнения, в 2023–2024 годах чек в этом сегменте вырос лишь на 7%.

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Аналогичные данные приводит «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Согласно данным аналитического ресурса, в январе–июле средний чек в салонах красоты вырос на 14% год к году и достиг 2,1 тысячи рублей. По оценке управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, во второй половине 2025 года рост цен на бьюти-услуги продолжится и может составить не менее 15%. 

Коррекция цен может быть связана с подорожанием расходных материалов, IT-решений для бизнеса и коммунальных услуг, рассказала президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова. Председатель совета СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» Юлия Франгулова, в свою очередь, подчеркнула, что с 1 мая 2025 года для многих видов импортной косметики и препаратов для инъекционной косметологии была повышена ввозная пошлина — с 20% до 35%. Руководитель салона Celebrity Яна Яковлева отметила, что закупать оборудование, большая часть которого поставлялась из Европы, тоже стало сложнее. 

Основатель сети маникюрных салонов 4hands Татьяна Шутова утверждает, что за год цены на маникюр и педикюр выросли на 10–12%, в том числе из-за увеличения арендных ставок.

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В «Яндекс Картах» отмечают, что за последние 12 месяцев количество бронирований в салонах красоты и косметологии выросло более чем в полтора раза. Татьяна Шутова прогнозирует рост клиентского трафика на 15% в этом году, что, по ее мнению, будет связано с притоком юных потребителей.

Руководитель броубара «Бровинчи» Вероника Мальгина считает, что на рост числа потребителей бьюти-услуг повлияла их популяризация со стороны блогеров. Кроме того, в сегмент активно вовлекаются и мужчины, сказала она.

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