Армения и Азербайджан проведут мирные переговоры в США на фоне кризиса в отношениях с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу о «мире, процветании и сотрудничестве» с президентом США Дональдом Трампом, сказано в официальном заявлении правительства Армении.
Ранее о том, что следующая личная встреча Пашиняна и Алиева пройдет в Белом доме, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных представителей администрации Трампа. По данным одного из источников, в пятницу на встрече с Трампом главы Армении и Азербайджана могут объявить о мирном соглашении.
Источник «Коммерсанта» предположил, что участники переговоров в США подпишут меморандум о намерении заключить мирный договор. Он пояснил, что этот документ не накладывает на стороны никаких юридических обязательств, однако Белый дом может представить это как дипломатическую победу.
В начале июля Пашинян и Алиев провели первые прямые переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби. По данным СМИ, стороны обсудили проблемы на пути к мирному соглашению, а также возможность открытия на территории Армении транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
После личной встречи лидеров стран, между которыми недавно происходили боевые действия, журнал The Economist отметил, что Россия теряет влияние на Южном Кавказе с «поразительной» скоростью. Издание предполагает, что мир между странами сделает Армению частью «среднего коридора», связывающего Китай и Центральную Азию с Европой в обход России.
Отношения России и Армении ухудшились после того, как Москва не поддержала государство-союзник по ОДКБ после нападения Азербайджана с целью вернуть международно признанные территории. The Economist считает, что таким образом российские власти «отомстили» за бархатную революцию 2018 года, которая привела к власти Пашиняна.
Азербайджан начал дистанцироваться от России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Очередное ухудшение отношений произошло после того, как в декабре прошлого года российская ракета сбила пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний». Баку обвинил российские власти в попытке замять инцидент.
Новый виток напряженности в отношениях двух стран начался в июне, когда два азербайджанца погибли после задержания российскими силовиками в Свердловской области. Азербайджан обвинил Россию в убийствах и пытках задержанных.