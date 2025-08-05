СМИ рассказали об участившихся укусах ядовитых змей в России

В последнее время ядовитые змеи стали чаще нападать на россиян, в том числе в городах, сообщает «Российская газета». По данным издания, во многих регионах за помощью медиков обращаются десятки пострадавших от укусов гадюк. В московском институте Склифосовского в июле рассказали о нескольких пациентах с укусами гадюк.

Сегодня телеграм-канал Shot написал, что 6-летняя девочка из Барнаула попала в реанимацию после укуса гадюки около водопада Че-Чкыш на Алтае, ее состояние уже удалось стабилизировать. Также Amur Mash сегодня стало известно, что в Находке 15-летняя школьница три дня провела в реанимации после анафилактического шока, вызванного укусом ядовитой змеи на пляже.

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В середине июля институт Склифосовского сообщил, что пациенты получают укусы в разных местах: «Кто-то не заметил змею, пока полол грядки на Подмосковной даче. Кто-то наступил на нее в лесу или задел рукой, собирая ягоды».

Медики рекомендуют после укуса сразу обращаться к врачам, даже если кажется, что укус «безобидный». В больнице подчеркнули, что яд гадюк мгновенно нарушает свертываемость крови, из-за чего кровь попадает в окружающие ткани и образует гематомы. «Поэтому пациенты выглядят так, будто их сильно избили», — пояснили врачи.

Ранее в институте Склифосовского посоветовали носить в лесу закрытую одежду и обувь, при этом джинсовая ткань уменьшает вероятность впрыскивания яда при укусе втрое. Во время сбора грибов и ягод необходимо предварительно шевелить траву палкой.

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Специалисты рекомендуют при встрече со змеей без резких движений отойти от нее в сторону. «Гадюки почти никогда сами не нападают на человека, только обороняются», — пишут медики.

В случае укуса врачи просят принять любой антигистаминный препарат, снять все украшения и стесняющую движения одежду с укушенной конечности, обездвижить ее шиной или другим средством. После этого нужно промыть рану, обработать антисептиком и наложить стерильную повязку. Медики подчеркивают, что важно как можно скорее позвонить в скорую помощь.