EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ рассказали об участившихся укусах ядовитых змей в России

2 минуты чтения 16:54

В последнее время ядовитые змеи стали чаще нападать на россиян, в том числе в городах, сообщает «Российская газета». По данным издания, во многих регионах за помощью медиков обращаются десятки пострадавших от укусов гадюк. В московском институте Склифосовского в июле рассказали о нескольких пациентах с укусами гадюк.

Сегодня телеграм-канал Shot написал, что 6-летняя девочка из Барнаула попала в реанимацию после укуса гадюки около водопада Че-Чкыш на Алтае, ее состояние уже удалось стабилизировать. Также Amur Mash сегодня стало известно, что в Находке 15-летняя школьница три дня провела в реанимации после анафилактического шока, вызванного укусом ядовитой змеи на пляже.

Самые большие змеи в мире
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
Мир10 минут чтения

В середине июля институт Склифосовского сообщил, что пациенты получают укусы в разных местах: «Кто-то не заметил змею, пока полол грядки на Подмосковной даче. Кто-то наступил на нее в лесу или задел рукой, собирая ягоды».

Медики рекомендуют после укуса сразу обращаться к врачам, даже если кажется, что укус «безобидный». В больнице подчеркнули, что яд гадюк мгновенно нарушает свертываемость крови, из-за чего кровь попадает в окружающие ткани и образует гематомы. «Поэтому пациенты выглядят так, будто их сильно избили», — пояснили врачи.

Ранее в институте Склифосовского посоветовали носить в лесу закрытую одежду и обувь, при этом джинсовая ткань уменьшает вероятность впрыскивания яда при укусе втрое. Во время сбора грибов и ягод необходимо предварительно шевелить траву палкой.

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

Специалисты рекомендуют при встрече со змеей без резких движений отойти от нее в сторону. «Гадюки почти никогда сами не нападают на человека, только обороняются», — пишут медики.

В случае укуса врачи просят принять любой антигистаминный препарат, снять все украшения и стесняющую движения одежду с укушенной конечности, обездвижить ее шиной или другим средством. После этого нужно промыть рану, обработать антисептиком и наложить стерильную повязку. Медики подчеркивают, что важно как можно скорее позвонить в скорую помощь.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Мир
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
00:01 3 августа
Тест на знание русских корней
Мир
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
17:00 2 августа
Любовь на чердаке
Криминал
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
00:01 2 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования