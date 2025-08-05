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Экономика

Названы главные торговые партнеры России

2 минуты чтения 15:31

Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев сообщил РБК, что первая пятерка главных торговых партнеров России не изменилась с 2023 года. По итогам первого полугодия Россия наиболее активно торговала с Китаем, Турцией, Индией, Беларусью и Казахстаном.

Глава ФТС сообщил, что объем российского экспорта в другие страны с января по июнь упал на 6% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 195,5 миллиарда долларов. Эксперты пояснили РБК, что основная причина снижения экспорта в этом году — снижение мировых цен на нефть и другое минеральное сырье.

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Снижение цен на энергоносители собеседники издания связали с тем, что начатые президентом США Дональдом Трампом торговые войны замедлили экономический рост во многих странах.

По данным Пикалева, импорт в Россию за полгода вырос до 131,6 миллиарда долларов, примерно на 1% по сравнению с прошлым годом. Эксперты объясняют такой результат замедлением экономического роста, которое вызвало снижение спроса в российской экономике.

Некоторые страны нарастили экспорт своих товаров в Россию, рассказал глава ФТС. Общая стоимость товаров, которые поставил Иран, выросла на 10%,  Индонезия — на 48%, Египет — на 43%, а Бразилия — на 10%.

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По данным аналитиков CNN, мировые цены на нефть могут резко подняться, если Трамп введет санкции против покупателей российской нефти. В первую очередь ограничения ударят по Индии и Китаю, считают эксперты.

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