Названы главные торговые партнеры России

Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев сообщил РБК, что первая пятерка главных торговых партнеров России не изменилась с 2023 года. По итогам первого полугодия Россия наиболее активно торговала с Китаем, Турцией, Индией, Беларусью и Казахстаном.

Глава ФТС сообщил, что объем российского экспорта в другие страны с января по июнь упал на 6% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 195,5 миллиарда долларов. Эксперты пояснили РБК, что основная причина снижения экспорта в этом году — снижение мировых цен на нефть и другое минеральное сырье.

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Снижение цен на энергоносители собеседники издания связали с тем, что начатые президентом США Дональдом Трампом торговые войны замедлили экономический рост во многих странах.

По данным Пикалева, импорт в Россию за полгода вырос до 131,6 миллиарда долларов, примерно на 1% по сравнению с прошлым годом. Эксперты объясняют такой результат замедлением экономического роста, которое вызвало снижение спроса в российской экономике.

Некоторые страны нарастили экспорт своих товаров в Россию, рассказал глава ФТС. Общая стоимость товаров, которые поставил Иран, выросла на 10%, Индонезия — на 48%, Египет — на 43%, а Бразилия — на 10%.

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Ранее США обвинили Индию в финансировании российского вторжения в Украину. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия продолжает закупать российскую нефть, несмотря на возражения Трампа.

По данным аналитиков CNN, мировые цены на нефть могут резко подняться, если Трамп введет санкции против покупателей российской нефти. В первую очередь ограничения ударят по Индии и Китаю, считают эксперты.