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Экономика

Россияне массово просят отсрочки по кредитам и ипотеке

2 минуты чтения 12:41

Российские банки массово отклоняют заявления клиентов на реструктуризацию долгов. Так, без удовлетворения остаются 80% таких обращений. Об этом, как пишет газета «Известия», сообщили в пресс-службе Центробанка. При этом там отметили, что количество заявлений с просьбами об изменении условий выданных кредитов в последнее время резко выросло.

Представитель Банка России сообщил, что доля заявлений на реструктуризацию долгов в апреле-июне 2025 года, которая получила одобрение, сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 процентных пунктов — с 31 до 20%.

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При этом число заявок на предоставление каникул по потребительским кредитам во втором квартале текущего года год к году увеличилось в 2,2 раза до 233,8 тысячи. По ипотечным кредитам количество обращающихся за каникулами клиентов банков выросло за тот же период на 30%, тогда как количество заявлений о реструктуризации по собственным программа банков увеличилось почти вдвое — на 80%.

Реструктуризацией долга называют смягчение условий договора для заемщика. Одним из видов реструктуризации является предоставление кредитных каникул. 

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Согласно действующим нормам, заемщик может попросить банк об отсрочке погашения долга на срок от одного до шести месяцев. В этот период банк не вправе взыскать с клиента предмет залога или начислять ему штрафы за просрочку платежей.

Взявший кредит россиянин вправе попросить о кредитных каникулах один раз если он пострадал в результате чрезвычайной ситуации и один раз, если он оказался неспособен обслуживать заем из-за снижения своего дохода. В таком случае, заявитель должен доказать, что его доход сократился за последние два месяца более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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