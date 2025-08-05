Россияне массово просят отсрочки по кредитам и ипотеке

Российские банки массово отклоняют заявления клиентов на реструктуризацию долгов. Так, без удовлетворения остаются 80% таких обращений. Об этом, как пишет газета «Известия», сообщили в пресс-службе Центробанка. При этом там отметили, что количество заявлений с просьбами об изменении условий выданных кредитов в последнее время резко выросло.
Представитель Банка России сообщил, что доля заявлений на реструктуризацию долгов в апреле-июне 2025 года, которая получила одобрение, сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 процентных пунктов — с 31 до 20%.
При этом число заявок на предоставление каникул по потребительским кредитам во втором квартале текущего года год к году увеличилось в 2,2 раза до 233,8 тысячи. По ипотечным кредитам количество обращающихся за каникулами клиентов банков выросло за тот же период на 30%, тогда как количество заявлений о реструктуризации по собственным программа банков увеличилось почти вдвое — на 80%.
Реструктуризацией долга называют смягчение условий договора для заемщика. Одним из видов реструктуризации является предоставление кредитных каникул.
Согласно действующим нормам, заемщик может попросить банк об отсрочке погашения долга на срок от одного до шести месяцев. В этот период банк не вправе взыскать с клиента предмет залога или начислять ему штрафы за просрочку платежей.
Взявший кредит россиянин вправе попросить о кредитных каникулах один раз если он пострадал в результате чрезвычайной ситуации и один раз, если он оказался неспособен обслуживать заем из-за снижения своего дохода. В таком случае, заявитель должен доказать, что его доход сократился за последние два месяца более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.