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Общество

На МКС попробуют сварить первое пиво в космосе

2 минуты чтения 00:15

Техасская пивоварня Starbase Brewing анонсировала эксперимент, в ходе которого участники миссии Crew-11 попробуют сварить первое в истории «космическое пиво» на МКС. Об этом сообщает газета Universe Magazine.

По ее данным, пивоварня запланировала свой эксперимент под названием MicroBrew-1 совместно с консалтинговой фирмой Jaguar Space. Его целью станет изучение влияния микрогравитации и радиации на брожение.

«Это исследование имеет ключевое значение для развития методов ферментации в производстве продуктов питания и напитков для космических аппаратов, систем жизнеобеспечения, биотехнологий, сельского хозяйства и многого другого», — заявили в пивоварне.

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Universe Magazine пишет, что в эксперименте будет задействовано восемь аппаратов для обработки жидкости. В каждый из них предварительно загрузят сусло и дрожжи. По прибытии на МКС астронавт должен будет повернуть ручку и смешать сусло с дрожжами, запустив таким образом процесс брожения.

Издание отмечает, что ранее на МКС уже проводили эксперименты по дрожжевой ферментации, однако в ходе MicroBrew-1 впервые задействуют сусло. По его данным, особое внимание участники исследования намерены уделить «наблюдению за поведением дрожжей верхового брожения (так называют один из способов приготовления пива — Прим. «Холода»), которые, в отличие от земных условий, не смогут подняться на поверхность».

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Исследователи стремятся понять, как отсутствие седиментации — оседания частиц в водных или воздушных условиях, — плавучести и конвективных потоков — они смешивают разные вещества при помощи разницы температур — влияет на метаболизм дрожжей, кинетику брожения и общую эффективность биопроцесса.

После ферментации получившийся продукт вернут на Землю для изучения. По словам авторов эксперимента, исследование важно для обеспечения безопасности и устойчивости длительных космических миссий. 

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