Эксперты оценили предложенный механизм «совместного воспитания» детей после развода

В России может появиться механизм «совместного воспитания» детей после развода, порядок которого будет определяться судом. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ», разошлись в оценках инициативы.

Законопроект предполагает внесение поправок в действующее законодательство, согласно которым после развода суд будет определять порядок проживания детей, стремясь обеспечить каждому из родителей равное количество времени, проведенного с ребенком.

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Авторы инициативыы убеждены, что, живя в таком режиме ребенок, сохранит эмоциональную связь с обоими родителями и сможет продолжать семейные традиции обеих семей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что подобная практика совместного воспитания детей работает во многих странах, в частности, в ЮАР, Бразилии, Индии, Китае, Израиле и ОАЭ.

Между тем, как напомнила вице-президент московской коллегии адвокатов «Сэд Лекс» Вера Ефремова, Верховный суд еще в 2019 году постановил, что равный график общения с каждым из родителей не соответствует интересам ребенка.

«Суд тогда сослался в том числе на заключение органа опеки, где подчеркивалось, что такой режим ведет к амбивалентному восприятию ребенком реальности, формированию у него двойных стандартов и манипулятивных моделей поведения», — сказала она.

Ефремова также подчеркнула, что ребенок, «вынужденный жить на два дома, адаптируется к разным бытовым укладам», что создает угрозу развития неврозов.

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В свою очередь, адвокат Гаяне Штоян убеждена, что введение нового механизма может помочь реализовать закрепленный в законодательстве принцип равенства прав и обязанностей родителей.

«В действующей практике, когда суд определяет место жительства ребенка с одним из родителей, второй, как правило, получает ограниченные права на общение. Зачастую речь идет лишь о нескольких часах в неделю», — сказала она. При этом адвокат отметила, что такая модель воспитания нередко приводит к отчуждению одного из родителей, что в долгосрочной перспективе, по ее словам, может отразиться на эмоциональном состоянии ребенка.