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Общество

Участник российского аналога Ironman умер во время соревнований

2 минуты чтения 12:52

На соревнованиях Ironstar, проходивших 3 августа в Нижнем Новгороде, во время заплыва скончался один из участников — ему стало плохо незадолго до финиша водного этапа триатлона, сообщает РБК.

У погибшего Андрея Пуляева из Рязани был опыт участия в триатлонах и необходимая для этого подготовка, перед стартом он прошел медицинское обследование и получил допуск к соревнованиям. Спасатели передали мужчину экипажу скорой помощи, но он умер во время реанимационных действий.

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Телеграм-канал Mash отмечает, что Пуляев был многократным чемпионом России по зимнему плаванию. Журналисты и организаторы российского аналога Ironman не приводят подробностей о том, что стало причиной инцидента. В телеграм-канале Ironstar сообщается, что погибший ранее принимал участие в соревнованиях по триатлону на дистанциях 226 и 113 километров. Организаторы гонки отметили, что поддерживают связь с семьей Пуляева.

РБК пишет о том, что это уже второй за последние несколько недель случай смерти участника водного заплыва в Нижнем Новгороде. 26 июля во время соревнований X-WATERS Volga погиб пловец из Москвы Дмитрий Ионов. Со ссылкой на организаторов журналисты отмечают, что мужчина уже завершал дистанцию в три километра, когда почувствовал себя плохо.

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Спасатели эвакуировали подавшего сигнал пловца на лодку, но в момент выхода из воды он потерял сознание. На берегу ему начала оказывать помощь бригада скорой помощи, но мужчина умер после проведения реанимационных действий и доставки в областную клиническую больницу.

Причину смерти организаторы также не сообщили, но отметили, что Ионов ранее участвовал в семи стартах X-WATERS с 2023 года.

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