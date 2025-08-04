Токсичные вещества в воздухе назвали самой недооцененной угрозой человечеству

Высокое содержание токсичных для человека веществ в воздухе, пище и воде может серьезно влиять на здоровье людей — влияние пестицидов на заболеваемость раком может сравниться с воздействием эффектов от курения, отмечает The Independent со ссылкой на данные исследования Deep Science Ventures.

Токсичность в докладе названа «всепроникающей» и «самой недооцененной угрозой», с которой сталкивается человечество. Исследователи считают, что количество токсичных веществ в окружающей среде достигло уровня, который уже превысил границу «безопасности планеты».

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Индустриальная экономика, по утверждению исследователей, создала более 100 миллионов новых веществ, 350 тысяч из которых в настоящее время используются в коммерческих целях, производство с 1950-х годов при этом выросло в 50 раз. Главным источником токсичных веществ в воздухе, пище и воде в докладе названо ископаемое углеродное сырье, состоящее из извлекаемых из ископаемого топлива компонентов.

Они уже присутствуют в крови «практически всего населения» планеты, а уровень содержания ПФАС в дождевой воде часто превышает допустимые нормы, пишут журналисты. Со ссылкой на данные ВОЗ The Independent отмечает, что 99% населения мира дышит воздухом, показатели загрязнения которого превышают установленные нормы.

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Deep Science Ventures утверждает, что им удалось обнаружить причинно-следственные и корреляционные связи между загрязнением окружающей среды и некоторыми заболеваниями человека. Среди них — рак, ожирение, болезнь Альцгеймера, осложнения при беременности, СДВГ, проблемы с фертильностью, заболевания сердца и респираторные заболевания.

Также распространение вредных веществ, как отмечается в тексте, влияет также на биологическое разнообразие природных систем и на сохранение хрупкого баланса в них. Исследование проводилось на материале ранее выпущенных научных статей, а также интервью с учеными, предпринимателями и руководителями НКО.