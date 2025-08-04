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Экономика

СМИ назвали «катастрофическим» разговор Трампа с президентом Швейцарии

2 минуты чтения 08:56

За день до того, как США объявили о введении импортных пошлин в отношении десятков стран, включая Швейцарию, американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с швейцарским президентом Карин Келлер-Зуттер. Источники издания Financial Times в Белом доме назвали эту беседу «катастрофической».

По данным газеты, разговор продлился около получаса и стал итогом переговоров, которые длились до этого три месяца. FT пишет, что швейцарские власти рассчитывали на минимальную базовую таможенную пошлину в 10%, а взамен предлагали обязаться инвестировать в США 150 миллиардов долларов.

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Однако во время личной беседы лидеров двух стран все пошло не по плану. По данным FT, Трамп сосредоточился на торговом дефиците между США и Швейцарией, который составляет около 39 миллиардов долларов в год. В связи с этим глава Белого дома настойчиво спрашивал у своей швейцарской коллеги, что еще может предложить США ее «очень богатая альпийская страна».

«Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% — недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадет деньги у США», — рассказал один из собеседников газеты, добавив, что Келлер-Зуттер «ничего не могла ответить».

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В итоге Белый дом объявил о введении в отношении товаров из Швейцарии самой высокой ставки импортных пошлин — 39%. Таким образом с апреля, который Трамп назвал «днем освобождения», объявив о введении пошлин против всех торговых партнеров США, импортные пошлины в отношении Швейцарии выросли на 8%.

По данным FT, после этого в Швейцарии обвинили Келлер-Зуттер в том, что она недооценила ситуацию. Официально же швейцарское правительство заявило, что с «глубоким сожалением» восприняло решение Вашингтона.

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