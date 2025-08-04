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Экономика

СМИ: РЖД заставляет управленцев брать выходные за свой счет из-за убытков

2 минуты чтения 16:54 | Обновлено: 16:56

Сотрудники центрального аппарата РЖД и некоторых управлений дорог до конца 2025 года будут брать по два дня выходных в месяц за свой счет, сообщает РБК со ссылкой на анонимные осведомленные источники.

Журналисты отмечают, что это решение формально никак не оформлено и касается только управленцев — обычных сотрудников оно якобы не затронет. По данным источников журналистов, это связано с убытками компании из-за проблем с непоставкой грузов на отправку.

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РБК пишет, что в последние несколько месяцев РЖД отмечает рост объема грузов, которые клиенты подтвердили к отправке, но не поставили. В марте этот показатель равнялся 4,5 миллиона тонн, в июне же таких грузов было 22,4 миллиона тонн. По итогам первых шести месяцев 2025 года погрузка на сети сократилась на 8%.

Журналисты отмечают, что эта ситуация отражается на финансовых показателях компании. Со ссылкой на данные отчетов РЖД РБК сообщает, что в 2024 году чистая прибыль компании упала в девять раз, по итогам первого полугодия текущего года — на 95%. РЖД считает необходимым повысить штрафы за непредъявление грузов по графику — этот показатель не менялся с 1998 года.

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Эта мера, вероятно, будет рассмотрена Госдумой лишь осенью 2025 года. Сейчас руководство РЖД решило бороться с сокращением своей прибыли с помощью введения правила двух неоплачиваемых выходных в месяц — это решение якобы обсуждалось с железнодорожной профсоюзной организацией, которая одобрила его.

В пресс-службе РЖД эту информацию комментировать отказались, сообщает РБК. Журналисты утверждают, что подтвердили ее у источника, знакомого с действующим порядком оформления отпусков в компании.

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