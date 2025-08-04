Путин впервые признал кризис водоснабжения на оккупированных территориях Украины

Владимир Путин обсудил с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным кризис водоснабжения в регионе, передают Русская служба Би-би-си и «Важные истории». Ранее местные жители назвали происходящее гуманитарной катастрофой.

«Владимир Владимирович, честно вам скажу, что самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду», — заявил Пушилин.

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По его словам, одна часть воды подавалась в ДНР из резервных водохранилищ, а другая — из трубопровода, который соединяет Ростов-на-Дону с Донецком. При этом он добавил, что кризис возник в том числе из-за износа водопроводных сетей, которые не ремонтировали на протяжении десятилетий. Из-за этого на них регулярно происходят аварии, число которых стало достигать двух тысяч еженедельно.

В то же время Путин заявил в ответ Пушилину, что трубопровод «не решает всех задач» и сейчас не работает в полном объеме. «Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, — большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов», — добавил Путин.

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Ранее «Важные истории» писали о гуманитарной катастрофе в ДНР, которая продолжается как минимум четыре месяца. Местные жители рассказали, что стабильного водоснабжения там нет с 2022 года — раньше воду давали по графику раз в двое суток, но с июля этого года власти сократили подачу воды до одного раза в трое суток.

При этом напора воды не хватает, чтобы она дошла до верхних этажей домов, а качество воды не позволяет ее полноценно использовать. Из-за этого жителям ДНР приходится собирать дождевую воду и не смывать туалет. В конце июля жители региона записали обращение к Путину, в котором рассказали о сложившейся ситуации, а также потребовали наказать виновных и ввести режим ЧС.

