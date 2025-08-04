Корпорацию развития российского региона закроют из-за безнадежно испорченной кармы

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн, выступая на еженедельном оперативном заседании правительства региона, объявил о закрытии корпорации развития области. Это решение, как передает РБК, он объяснил тем, что «карму ее почистить будет практически невозможно».

«Корпорация в силу ранее принятых решений взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов», — сказал Хинштейн.

«Что касается обязательств, которые корпорация брала в качестве подрядчика по ряду объектов, то, безусловно, все эти обязательства сохранятся, в том числе перед субподрядчиками, если эти субподрядчики добропорядочны, профессиональны и на свободе», — добавил он.

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Корпорация развития Курской области была учреждена указом местного губернатора в 2012 году. По замыслу властей организация должна была стать единым оператором по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона.

В декабре прошлого года суд отправил в СИЗО бывший генерального директора корпорации Владимира Лукина. Ему предъявили обвинения в растрате более 173 миллионов рублей, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений в приграничных с Украиной селах.

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Как пишет газета «Ведомости», 28 января российская генпрокуратура потребовала взыскать с руководства госкорпорации и некоторых ее контрагентов 3,2 миллиарда рублей в качестве компенсации нанесенного государству ущерба. По данным ведомства, работавшие в организации чиновники использовали служебное положение для личного обогащения и незаконного завладения бюджетными средствами.