СМИ рассказали о влиянии Китая на оборонку Запада

Введенные китайскими властями весной ограничения на экспорт полезных ископаемых заставили западные оборонные компании искать альтернативных поставщиков и угрожают им срывом поставок. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в этих компаниях.

По их словам, речь идет о минералах, «необходимых для производства всего» — от пуль до реактивных истребителей. При этом, как утверждают отраслевые трейдеры, некоторые материалы, необходимые для производства оборонной продукции, уже продают в пять раз дороже, чем предлагали китайские поставщики до введения ограничений

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Один из собеседников издания рассказал, что его компании недавно предложили закупить самарий — элемент, необходимый для производства магнитов и реактивных двигателей — по цене в 60 раз выше обычной.

В июне The New York Times писала, что армии западных государств оказались зависимыми от решений китайского правительства. К такому выводу издание пришло из-за ситуации с самарием. Этот материал, используемый исключительно в военных целях, производится и экспортируется только Китаем.

Кроме того, еще в конце 2024 года Китай запретил прямые поставки в США галлия, германия и сурьмы, которые используются, в частности, для упрочнения свинцовых пуль и снарядов, а также для производства приборов ночного видения.

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Как отмечает WSJ, введенные Пекином ограничения уже привели к росту цен на западную оборонную продукцию. При этом представители некоторых компаний заявляют о неминуемом сокращении производства, если текущая ситуация с поставками полезных ископаемых не изменится.

Так, гендиректор американской «дочки» итальянского концерна Leonardo Билл Линн рассказал газете о подходящих к концу запасах германия, который нужен компании для производства инфракрасных датчиков, являющихся, в свою очередь, компонентом высокоточных ракет. В связи с этим глава компании предупредил о возможных задержках с поставками заказов.