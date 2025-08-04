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Общество

Психолог назвала успокаивающие детские истерики фразы

2 минуты чтения 17:25

Детский психолог Рим Рауда в колонке для CNBC объяснила, почему спокойный и сочувственный тон родителей способен снизить интенсивность детских истерик. По словам эксперта, ее метод предлагает заменить наказания и угрозы на фразы, которые признают чувства ребенка и укрепляют доверие между ним и взрослым.

По словам Рауды, детская истерика — это не вызов взрослому, а реакция перегруженной нервной системы. А задача родителей заключается не в том, чтобы контролировать эмоции ребенка, а в том, чтобы помочь ему прожить их безопасно. Для этого, по ее словам, эффективны несколько коротких фраз. Например, фраза  «Я тебе верю» дает ощущение признания и уменьшает напряжение, а слова «Твои чувства имеют значение» помогут ребенку осознать и упорядочить эмоции, даже если взрослому ситуация кажется пустяковой.

Другие ключевые фразы, по словам специалиста, направлены на то, чтобы ребенок не чувствовал угрозы со стороны взрослого. Формула «Я не злюсь. Я здесь, чтобы тебе помочь» снижает тревожность и помогает избежать конфликта. А, чтобы установить четкие границы без стыда и угроз, следует сказать: «Злиться — это нормально. Но я не позволю тебе причинять вред себе или другим», говорится в колонке эксперта.

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По мнению Рауды, в эмоционально напряженной ситуации важно дать ребенку время. Фраза «Не торопись, я никуда не ухожу» снижает страх быть покинутым и помогает быстрее вернуться в спокойное состояние. А «Мы справимся с этим вместе» показывает, что любовь и поддержка не исчезают даже в трудный момент.

Как пишет автор статьи,  цель не в том, чтобы мгновенно остановить истерику, а в том, чтобы сформировать у ребенка устойчивую способность справляться с трудными состояниями. Родители, которые выбирают не контроль, а включенность и принятие, воспитывают детей, умеющих регулировать эмоции и сохранять уверенность даже в сложных ситуациях, заключает эксперт.

Ранее были опубликованы шесть рекомендаций психолога, касающихся выстраивания доверительных отношений с детьми.

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