СМИ рассказали о новом тренде в фитнесе

Среди фанатов фитнеса появилось новое популярное упражнение — японская ходьба. Она уже стала новым трендом в социальных сетях, люди интересуются ей также, как ранее пилатесом и йогой, пишет The Times.

Это упражнение представляет собой способ ходьбы с интервалами — три минуты движений с высокой интенсивностью после трех минут с низкой. Длительность этих интервалов связана с замерами ощущений пожилых людей — именно после трех минут нагрузки они начинали чувствовать усталость.

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Во время интенсивной фазы эксперты советуют делать более широкие шаги. Также во время ходьбы рекомендуется активно использовать руки — сгибать их в локтях и размахивать при каждом шаге. Скорость ходьбы в интенсивной фазе должна быть такой, чтобы вам было сложно поддерживать нормальный разговор. Следующая фаза же должна проходить так, чтобы общение можно было вести без затруднений.

Результаты исследований показывают, что японская ходьба оказывает положительное влияние на здоровье, отмечает The Times. Она помогает людям получить пользу, сравнимую с той, которую получают спортсмены, занимающиеся высокоинтенсивными интервальными тренировками.

Восемь тысяч шагов, пройденных в стиле японской ходьбы, значительно отличаются по влиянию на здоровье по сравнению с таким же количеством «обычных» шагов, пишут журналисты. Чередующие различные темпы отмечали у себя снижение веса и кровяного давления. Занимавшиеся японской ходьбой на протяжении 10 лет сообщали также о более низкой интенсивности снижения мышечной силы.

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Некоторые исследователи отмечают, что и простая ходьба может быть полезна для человека. Результаты этого исследования они критикуют, поскольку, на их взгляд, они могут быть искажены из-за желания проводивших его людей сконцентрироваться на изучении показателей придерживавшихся практики японской ходьбы, а не «обычной» группы.

Однако эксперты все же согласны, что всплески активности будут полезны для человека. Кроме того, ходьба с интервалами остается особенно важной для людей, которые восстанавливаются после травм или давно не занимались спортом, из-за своей доступности.