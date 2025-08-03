Краснодарский край затопило

Река Дефань вышла из берегов в Туапсинском районе Краснодарского края после сильных дождей, на территории региона проводится эвакуация людей, затоплены улицы и повреждена инфраструктура, сообщает медиа «7х7».

Журналисты отмечают, что обстановка на месте остается критической. Региональное управление МЧС объявило об открытии двух пунктов временного размещения, каждый из которых рассчитан на 100 человек. В районе работают спасатели и аэромобильная группировка МЧС, состоящая из шести единиц техники.

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При этом, как отмечает МЧС, в Краснодарском крае ожидаются грозы и ливни с градом, которые будут сопровождаться шквалистым ветром скоростью до 22 метров в секунду. Из опасных районов эвакуируют детей и туристические группы. Именно для них, по данным «7х7», власти открыли пункты временного размещения.

В селах Молдавановка и Дефановка, а также в поселке Новомихайловский, вода затопила улицы и придомовые территории. Местные жители жалуются на перебои с электроснабжением, отмечают журналисты. МЧС сообщает о «подтоплении» 70 придомовых территорий и 34 домов в этих населенных пунктах.

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Также в Дефановке с моста в реку упал пассажирский автобус, в нем находились 25 человек. Пострадавших, по данным властей, нет. На Молдаванском перевале автодороги М-4 «Дон» в Туапсинском районе произошло схождение селя, из-за чего ограничивалось позже восстановленное движение.

В селе Лермонтово смыло аварийный мост, без возможности переправиться остались около 300 домов. На данный момент, по данным «7х7», власти не нашли альтернативный путь объезда. Также отмечался подъем уровня воды в реке Чепси в селе Фанагорийское. Позже он начал спадать, местные жители связали это событие со смерчем, якобы пришедшим со стороны моря.