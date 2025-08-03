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Политика

На Валааме появилась фреска с солдатом ВСУ

2 минуты чтения 14:41

В церкви Смоленской иконы Божией Матери на территории Валаамского монастыря появилась фреска, посвященная российскому вторжению в Украину. На репортаж об этом телеканала «Россия-1» обратило внимание «Агентство».

В сюжете упоминалось, что в храме поминают российских солдат всех времен, в том числе и «участников специальной военной операции». Затем журналисты показали крупным планом фреску, на которой российский военнослужащий перевязывает раненного солдата ВСУ.

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На снятых «Россией-1» кадрах видно, что российский солдат одет в форму с буквой Z на рукаве, перевязываемый им военнослужащий имеет флаг Украины на своей одежде, у него также забинтована голова, на которой видны следы крови.

Солдаты держат друг друга за руки и смотрят на религиозное полотно, которое журналисты назвали ликом Спаса Нерукотворного. «Православная церковь, как и век назад, духовно поддерживает армию России», — говорится в репортаже «России-1».

«Агентство» отмечает, что фреска появилась на территории Смоленского скита Валаамского монастыря не позднее августа 2023 года, однако ранее информация об этом не распространялась широко. Сюжет «России-1» был посвящен визиту на Валаам Владимира Путина и Александра Лукашенко. На видео слышно, как священник призывает их помолиться «за нашу землю русскую, за славянские народы, за правду божью, за мир».

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Ранее СМИ сообщали о том, что священники РПЦ освятили «Печати чистоты» из игровой вселенной Warhammer 40000, эту атрибутику позже планировалась отправить российским солдатам, воюющим в Украине. Действие в этой вымышленной вселенной происходит в 40-м тысячелетии, когда человечество, поклоняющееся Богу-Императору, ведет бесконечную войну с «еретиками» и «силами Хаоса». «Печать» представляет собой кусок пергамента с молитвой во славу Бога-Императора, который крепится к броне сургучной печатью.

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