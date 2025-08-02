СМИ: Россия снизила диверсионную активность в Европе

Количество диверсий в Европе, предположительно совершаемых при поддержке России, снижается. Российские спецслужбы, вероятно, стремятся сдержать темпы ведения гибридной войны против стран Запада, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди чиновников США и стран Европы.
Снижение активности России объясняется рядом факторов, среди них — «ужесточение контроля» над атаками, которые поручаются ненадежным преступникам на месте, способным допустить серьезные ошибки, пишут журналисты.
С января по май 2025 года в Европе произошло 11 гибридных инцидентов, которые связываются с России, отмечает Bloomberg со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований. Среди них попытки совершить диверсию на оптоволоконных кабелях и вышках сотовой связи в Швеции. Рекорд был установлен в 2024 году — тогда произошло более 30 инцидентов.
Также, по мнению собеседников Bloomberg, причиной уменьшения количества диверсий может быть желание Владимира Путина избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом. Однако это может объясняться и перенаправлением ресурсов ГРУ в направлении Украины, а также снижением числа потенциальных исполнителей из-за громких судебных процессов.
Источники Bloomberg отметили, что фиксировать снижение количества диверсий они начали еще осенью 2024 года после того, как высокопоставленные американские чиновники обратились к российским коллегам с прямым предостережением от совершения таких действий. Эти контакты якобы состоялись на фоне опасений США, что Россия разместит зажигательные устройства на грузовых самолетах, направляющихся в США.
При этом снижение интенсивности действий России на Западе не считают признаком полного прекращения кампании. Источники рассказали Bloomberg, что в странах восточной Европы раскрываются случаи подготовок к диверсии, их количество выше, чем в расположенных западнее странах.