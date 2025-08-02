EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Россия снизила диверсионную активность в Европе

2 минуты чтения 18:57 | Обновлено: 18:59

Количество диверсий в Европе, предположительно совершаемых при поддержке России, снижается. Российские спецслужбы, вероятно, стремятся сдержать темпы ведения гибридной войны против стран Запада, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди чиновников США и стран Европы.

Снижение активности России объясняется рядом факторов, среди них — «ужесточение контроля» над атаками, которые поручаются ненадежным преступникам на месте, способным допустить серьезные ошибки, пишут журналисты.

Я разоблачаю мошенников в интернете
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
Общество16 минут чтения

С января по май 2025 года в Европе произошло 11 гибридных инцидентов, которые связываются с России, отмечает Bloomberg со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований. Среди них попытки совершить диверсию на оптоволоконных кабелях и вышках сотовой связи в Швеции. Рекорд был установлен в 2024 году — тогда произошло более 30 инцидентов.

Также, по мнению собеседников Bloomberg, причиной уменьшения количества диверсий может быть желание Владимира Путина избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом. Однако это может объясняться и перенаправлением ресурсов ГРУ в направлении Украины, а также снижением числа потенциальных исполнителей из-за громких судебных процессов.

Я переехала в Данию, и мне нравится
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
Общество10 минут чтения

Источники Bloomberg отметили, что фиксировать снижение количества диверсий они начали еще осенью 2024 года после того, как высокопоставленные американские чиновники обратились к российским коллегам с прямым предостережением от совершения таких действий. Эти контакты якобы состоялись на фоне опасений США, что Россия разместит зажигательные устройства на грузовых самолетах, направляющихся в США.

При этом снижение интенсивности действий России на Западе не считают признаком полного прекращения кампании. Источники рассказали Bloomberg, что в странах восточной Европы раскрываются случаи подготовок к диверсии, их количество выше, чем в расположенных западнее странах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тест на знание русских корней
Мир
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
17:00
Любовь на чердаке
Криминал
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
00:01
Я переехала в Данию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
00:01 1 августа
Доказана эффективность дополнительного выходного
Экономика
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
17:00 31 июля
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Общество
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
15:30 30 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования