Названы главные ЗОЖ-тренды года

В 2025 году в социальных сетях продолжают набирать популярность новые практики в сфере здоровья и заботы о себе — от пищевых добавок и тренировок до психологических установок. Газета The Guardian собрала главные из них.

Один из заметных трендов — так называемое «дофаминовое меню». Это список действий, способных быстро улучшить настроение. Это могут быть короткие и простые действия — например, погулять в парке или сделать комплименты близким (или даже незнакомым) людям. А могут быть более активные «пункты меню» — например, занятие спортом или посещение «комнаты ярости», в которой можно устроить погром. Термин «дофаминовое меню» стал вирусным в соцсети TikTok, где пользователи делятся своими «наборами» для борьбы с грустью.

Популярность также набрала идея под названием Let them — в переводе «пусть делают». Ее продвигает американская писательница Мел Роббинс, выпустившая одноименную книгу в конце 2024 года. Суть теории проста: если кто-то делает что-то, что вас раздражает — пусть делает, не вмешивайтесь. Книга стала бестселлером, получила поддержку телеведущей Опры Уинфри, а в соцсетях стали появляться фото татуировок с этой фразой. Некоторые критики отмечали, что идея проста до очевидности, однако, как говорят психологи, именно такие советы часто оказываются самыми полезными, отмечает The Guardian.

На фоне роста интереса к силовым тренировкам все больше внимания получает креатин — добавка для улучшения выносливости при интенсивных нагрузках. Он считается безопасным для здоровых взрослых. Влияние креатина на рост мышечной массы научно не доказано, однако он может улучшать тренировочную эффективность. Исследования также подтверждают, что это добавка улучшает когнитивные функции.

После появления на публике Крис Дженнер в мае участились поисковые запросы по термину deep plane facelift, пишет журналист The Guardian. Речь идет о подтяжки лица, при которой воздействие идет на более глубокие ткани. Эта процедура дороже классической (от 30 до 100 тысяч долларов) и может давать более стойкий эффект.

Среди пищевых трендов — псиллиум, его рекламируют как «натуральную» альтернативу препаратам для контроля веса. Однако специалисты объясняют, что это просто источник клетчатки, который, как ему и положено, помогает снизить холестерин, замедляет пищеварение и дает чувство насыщения, отмечает издание.

В целом клетчатка, по словам автора статьи, сейчас находится на пике популярности среди людей, которые стремятся к ведению здорового образа жизни. Появился даже специальный термин — fibermaxxing, то есть стремление употреблять больше клетчатки. Медики подтверждают, что клетчатка может снижать риск диабета второго типа и заболеваний сердца. Но специалисты напоминают, что получать клетчатку можно не только из добавок, но и из обычных продуктов — овощей, фруктов, бобовых.