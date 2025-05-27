Популярная пищевая добавка для спортсменов оказалась способна влиять на когнитивные функции

Креатин, давно известный как спортивная добавка для улучшения выносливости и роста мышечной массы, как оказалось, может положительно влиять на когнитивные функции, улучшать память, снижать уровень тревожности и стресса, а в перспективе даже помогать при некоторых неврологических заболеваниях. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на несколько научных исследований.

Впервые польза креатиновых добавок была обнаружена еще в 1970 годах, но тогда речь шла только об улучшении физической работоспособности. А в последние два десятилетия ученые начали выявлять и другие потенциальные преимущества креатина для здоровья. Так, выяснилось, что это соединение участвует в процессе образования новых нейронов в мозге — нейрогенезе, пишет издание.

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Креатин естественным образом синтезируется в печени, почках и поджелудочной железе, а затем накапливается в мышца и мозге. Однако, как указывает автор материала, обычно человеческий организм не производит достаточное количество креатина, поэтому большинство людей получает его из пищи — особенно из мяса и жирной рыбы.

Ученые продолжают исследовать пользу этого химического соединения для работы мозга. Так, в прошлом году они провели тест с участием 15 человек, которые намеренно не спали всю ночь и решали задачи. Некоторые из них получили добавку с креатинином (в дозировке 20 граммов), а другие – просто плацебо. В итоге скорость обработки информации была выше у тех испытуемых, которые получили креатин.

У ученых есть основания полагать, что люди, потребляющие меньше одного грамма креатина в день, чаще страдают от депрессии, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, а также некоторых видов рака. Тем не менее, официальных рекомендаций по суточному потреблению добавки пока нет. Исследования, которые бы подтверждали его пользу для здоровья на протяжении всей жизни человека, пока находятся на ранней стадии.