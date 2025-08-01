Умер основатель The Moscow Times и «Ведомостей» Дерк Сауэр

Нидерландский медиаменеджер, основатель газет The Moscow Times и «Ведомости» Дерк Сауэр умер на 73 году жизни. Причиной смерти стали серьезные травмы спины, которые он получил при столкновении своей парусной яхты со скалой в Греции.

О смерти Сауэра сообщили члены его семьи и амстердамская газета Het Parool, для которой медиаменеджер с 1991 года еженедельно писал колонки.

«Это невосполнимая утрата, и нет слов, чтобы по-настоящему описать, каким замечательным отцом и мужем он был. Он посвятил свою жизнь защите независимых российских СМИ. В последние дни своей жизни он просил людей продолжать поддерживать свободную прессу», — говорится в сообщении его сына в Х Петра Сауэра.

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Сауэр родился в Амстердаме в 1952 году. Журналистскую карьеру начал в 14 лет, выпустив газету собственного движения «Группа действия за мир во всем мире». Позже работал в De Tribune — партийном издании Коммунистического движения за объединение, предшественника Социалистической партии Нидерландов.

В 1970 году Сауэр отправился в Белфаст, откуда вел репортажи о североирландском конфликте для радио VPRO и журнала De Groene Amsterdammer.

В Москве он начал работать еще в 1989 году. В 1992 году стал сооснователем издательского дома Independent Media, который спустя два года запустил первый в России глянцевый журнал Cosmopolitan. Позже в портфеле компании появились Esquire, Playboy, Harperʼs Bazaar и Menʼs Health.

В 1999 году Сауэр совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал газету «Ведомости», а в 2012–2015 годах возглавлял медиахолдинг РБК. В июле 2015 года тогдашний лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял о намерении «добиться» отставки Сауэра с занимаемой должности и его выезда из России.

Через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину Сауэр уехал с женой и младшим сыном Берендом в Амстердам. Старший сын Том вместе с русской женой переехал в Таиланд, а средний, Петр Сауэр — корреспондент The Guardian — регулярно посещал Украину и другие страны бывшего СССР.

«Под греческим солнцем Россия никогда не была далеко. Каждое утро мы хватались за мобильные телефоны, чтобы посмотреть, какую бойню устроил Путин на этот раз», — говорилось в одной из последних колонок в газете Het Parool, которую Сауэр написал за несколько недель до несчастного случая.

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Медиаменеджер также помог с переездом в Амстердам редакциям The Moscow Times и телеканала «Дождь». В январе 2025 года Сауэр вместе с журналистом Артемием Троицким запустил музыкальный лейбл TMT Music, специализирующийся на выпуске музыки эмигрировавших из России и Беларуси исполнителей.