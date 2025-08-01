EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Умер основатель The Moscow Times и «Ведомостей» Дерк Сауэр

2 минуты чтения 09:33 | Обновлено: 09:47

Нидерландский медиаменеджер, основатель газет The Moscow Times и «Ведомости» Дерк Сауэр умер на 73 году жизни. Причиной смерти стали серьезные травмы спины, которые он получил при столкновении своей парусной яхты со скалой в Греции. 

О смерти Сауэра сообщили члены его семьи и амстердамская газета Het Parool, для которой медиаменеджер с 1991 года еженедельно писал колонки. 

«Это невосполнимая утрата, и нет слов, чтобы по-настоящему описать, каким замечательным отцом и мужем он был. Он посвятил свою жизнь защите независимых российских СМИ. В последние дни своей жизни он просил людей продолжать поддерживать свободную прессу», — говорится в сообщении его сына в Х Петра Сауэра.

Я переехала в Данию, и мне нравится
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
Общество10 минут чтения

Сауэр родился в Амстердаме в 1952 году. Журналистскую карьеру начал в 14 лет, выпустив газету собственного движения «Группа действия за мир во всем мире». Позже работал в De Tribune — партийном издании Коммунистического движения за объединение, предшественника Социалистической партии Нидерландов.

В 1970 году Сауэр отправился в Белфаст, откуда вел репортажи о североирландском конфликте для радио VPRO и журнала De Groene Amsterdammer.

В Москве он начал работать еще в 1989 году. В 1992 году стал сооснователем издательского дома Independent Media, который спустя два года запустил первый в России глянцевый журнал Cosmopolitan. Позже в портфеле компании появились Esquire, Playboy, Harperʼs Bazaar и Menʼs Health.

В 1999 году Сауэр совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал газету «Ведомости», а в 2012–2015 годах возглавлял медиахолдинг РБК. В июле 2015 года тогдашний лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял о намерении «добиться» отставки Сауэра с занимаемой должности и его выезда из России.

Через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину Сауэр уехал с женой и младшим сыном Берендом в Амстердам. Старший сын Том вместе с русской женой переехал в Таиланд, а средний, Петр Сауэр — корреспондент The Guardian — регулярно посещал Украину и другие страны бывшего СССР.

«Под греческим солнцем Россия никогда не была далеко. Каждое утро мы хватались за мобильные телефоны, чтобы посмотреть, какую бойню устроил Путин на этот раз», — говорилось в одной из последних колонок в газете Het Parool, которую Сауэр написал за несколько недель до несчастного случая. 

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Медиаменеджер также помог с переездом в Амстердам редакциям The Moscow Times и телеканала «Дождь». В январе 2025 года Сауэр вместе с журналистом Артемием Троицким запустил музыкальный лейбл TMT Music, специализирующийся на выпуске музыки эмигрировавших из России и Беларуси исполнителей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Данию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
00:01
Доказана эффективность дополнительного выходного
Экономика
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
17:00 31 июля
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Общество
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
15:30 30 июля
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Общество
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
00:01 30 июля
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Интернет и мемы
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
17:10 29 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Эксперт назвала лучшие женские духи
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Кремль анонсировал заявление Путина
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Эксперт назвала лучшие женские духи
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Кремль анонсировал заявление Путина
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования