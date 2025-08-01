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Политика

СМИ: сын Матвиенко живет на итальянской вилле за 10 миллионов евро

2 минуты чтения 17:52

Сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей постоянно проживает на вилле у берега Атлантического моря в итальянском городе Пезаро, сообщает итальянское медиа Linkiesta.

Ее стоимость, как пишут «Важные истории» со ссылкой на расследование команды Алексея Навального от 2022 года, оценивается примерно в 10 миллионов евро. Вилла, по данным журналистов, была приобретена Матвиенко еще в 2009 году, позже ее перерегистрировали на итальянский фонд Dominanta, он фактически не ведет никакой деятельности.

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Linkiesta отмечает, что приобрести виллу Матвиенко, вероятно, помог адвокат Марко Джинези, который является почетным консулом России в итальянском городе Анкона, он расположен на побережье Адриатического моря. Он же, по данным журналистов, помог семье Матвиенко войти в местные деловые круги.

Сергей Матвиенко имеет итальянский налоговый номер, но никакой деятельности не ведет. Фонд Dominanta журналисты называют «фактически неработающей структурой», цель существования которой — владение и управление недвижимостью.

На вилле, по данным Linkiesta, Сергей проживает вместе со своей женой Юлией, основателем люксового бренда одежды JM. Налоговый номер сына Матвиенко предназначен для ведения бизнеса в IT-сфере, однако фактически, по мнению журналистов, он используется для сохранения статуса резидента и доступа к банкам.

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При этом незадолго до введения санкций ЕС против Валентины Матвиенко ее сын перевел значительную часть семейных активов в Сан-Марино. Эта европейская страна не входит в Евросоюз, ее банковская система непрозрачна, а законодательство медленно обновляется, пишут журналисты.

Сын спикера Совфеда стал долларовым миллионером в 2009 году, отмечают «Важные истории». За время нахождения своей матери на посту губернатора Санкт-Петербурга (2003-2011) он простроил собственную девелоперскую бизнес-империю и занимался реализацией масштабных городских проектов.

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