СМИ: сын Матвиенко живет на итальянской вилле за 10 миллионов евро

Сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей постоянно проживает на вилле у берега Атлантического моря в итальянском городе Пезаро, сообщает итальянское медиа Linkiesta.
Ее стоимость, как пишут «Важные истории» со ссылкой на расследование команды Алексея Навального от 2022 года, оценивается примерно в 10 миллионов евро. Вилла, по данным журналистов, была приобретена Матвиенко еще в 2009 году, позже ее перерегистрировали на итальянский фонд Dominanta, он фактически не ведет никакой деятельности.
Linkiesta отмечает, что приобрести виллу Матвиенко, вероятно, помог адвокат Марко Джинези, который является почетным консулом России в итальянском городе Анкона, он расположен на побережье Адриатического моря. Он же, по данным журналистов, помог семье Матвиенко войти в местные деловые круги.
Сергей Матвиенко имеет итальянский налоговый номер, но никакой деятельности не ведет. Фонд Dominanta журналисты называют «фактически неработающей структурой», цель существования которой — владение и управление недвижимостью.
На вилле, по данным Linkiesta, Сергей проживает вместе со своей женой Юлией, основателем люксового бренда одежды JM. Налоговый номер сына Матвиенко предназначен для ведения бизнеса в IT-сфере, однако фактически, по мнению журналистов, он используется для сохранения статуса резидента и доступа к банкам.
При этом незадолго до введения санкций ЕС против Валентины Матвиенко ее сын перевел значительную часть семейных активов в Сан-Марино. Эта европейская страна не входит в Евросоюз, ее банковская система непрозрачна, а законодательство медленно обновляется, пишут журналисты.
Сын спикера Совфеда стал долларовым миллионером в 2009 году, отмечают «Важные истории». За время нахождения своей матери на посту губернатора Санкт-Петербурга (2003-2011) он простроил собственную девелоперскую бизнес-империю и занимался реализацией масштабных городских проектов.