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Экономика

СМИ назвали самых разбогатевших российских миллиардеров

2 минуты чтения 12:32

Суммарное состояние российских миллиардеров выросло на 20,163 миллиарда долларов с начала года, сообщает РБК со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Самый большой прирост капитала оказался у основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова: его состояние увеличилось на 3,27 миллиарда долларов и достигло 14,3 миллиарда.

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин занимает 67 место в списке 500 самых богатых людей мира, лидируя среди других россиян в рейтинге. Его состояние за семь месяцев выросло на 2,56 миллиарда долларов, до 30,4 миллиарда.

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Значительный рост капитала показал также Алишер Усманов, контролирующий оператора «Мегафон», газету «Коммерсантъ» и крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест». Его состояние выросло на 3,12 миллиарда долларов и сейчас составляет 16,3 миллиарда.

Состояние главы инвестиционной группы «Ренова» Виктора Вексельберга увеличилось на 3,02 миллиарда долларов, до 10,3 миллиарда; а российского сенатора и предпринимателя Сулеймана Керимова — на 2,6 миллиарда, до 9,64 миллиарда долларов.

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Ранее Bloomberg обратил внимание, что самые богатые люди мира стали чаще заводить детей. Среди первой сотни рейтинга миллиардеров индекс рождаемости превышает уровень в три ребенка на одну женщину. При этом этот показатель равен 1,38 в Европе и 1,59 в США.

По итогам первого полугодия «Ведомости» подсчитали, что совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 24,5 миллиарда долларов с начала года. В апреле из рейтинга Bloomberg следовало, что российские миллиардеры стали богаче на 19,5 миллиарда долларов.

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