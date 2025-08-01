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Политика

Путин и Зеленский обменялись комментариями о переговорах

2 минуты чтения 16:06 | Обновлено: 16:30

Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко на Валааме заявил, что хорошо оценивает переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Он добавил, что готов к созданию трех переговорных групп, которые бы обсуждали в онлайн-режиме политическую, гуманитарную и военную составляющие мирных переговоров.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил перейти от обмена заявлениями и «встреч на техническом уровне» к прямым переговорам лидеров стран.

«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

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Путин отметил, что переговоры уже позволили сторонам обменяться пленными и телами погибших. «Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило, но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», — добавил он.

Также Путин сказал, что продолжает придерживаться целей, о которых сообщил ранее. По его словам, главное для российского руководства — «искоренить причины, породившие этот кризис». Путин согласился с предложением представителей Украины «говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности».

«И гуманитарный вопрос — это русский язык, это независимость и достойные условия развития Православной церкви, христианской церкви на Украине. Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений, мира», — сказал Путин.

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Зеленский после выступления Путина написал, что поддерживает попытки президента США Дональда Трампа и других политиков остановить войну и добиться мира. «Мы понимаем, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну. Весь мир это тоже понимает», — отметил Зеленский, предложив перейти к прямым переговорам с Путиным.

В конце июля Трамп пригрозил до 10 августа ввести санкции против России и стран, которые закупают российскую нефть, если вторжение в Украину не будет остановлено. По данным Reuters, после этого Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы перестали закупать российскую нефть.

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