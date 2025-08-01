Путин считал части Украины и Казахстана российскими еще в 1994 году

Владимир Путин называл Крым, территории восточной Украины и северного Казахстана историческими «частями российского государства» еще в 1994 году, следует из архивных документов МИД Германии, с которыми ознакомились журналисты Der Spiegel.

Эти слова Путин сказал 14 января 1994 года немецкому консулу в Санкт-Петербурге, в то время будущий президент России был заместителем мэра Санкт-Петербурга и главой городского комитета по внешним связям. Перечень территорий, «всегда», по мнению Путина, являвшихся частью России неполный — он отметил, что перечисленные им регионы Украины и Казахстана были российскими «как минимум».

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Также Путин считал, что «ни одному русскому невозможно объяснить, что теперь это зарубежье». В беседе с дипломатом он отметил, что считает это национальным чувством, которое немцам, вероятно, будет сложно понять. При этом в документе отмечается, что эти слова Путин произносил не в первый раз — в отчете дипломат отметил, что Путин повторял свои слова, акцентировав внимание на этой мысли.

Чиновник тогда добавил, что не видит «никаких проблем» в случае, если экономическое и социальное положение русских в Украине и Казахстане будет удовлетворительным. Однако в 1994 году это было не так, считал Путин, и жаловался на то, что положение русских в этих странах помогает получать голоса правым популистам, например, Владимиру Жириновскому.

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Странам Запада не столо считать «русским империализмом» то, что на самом деле является «всего лишь оправданным отстаиванием российских интересов», добавил Путин. «Медуза» отмечает, что подобные идеи высказывались и непосредственным начальником Путина Анатолием Собчаком, который считал, что после распада СССР бывшие союзные республики должны были вернуться к досоветским границам.