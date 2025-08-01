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Общество

Путин ошибся в датах смерти собственных родителей

2 минуты чтения 13:42 | Обновлено: 13:45

Владимир Путин перепутал даты смерти своих отца и матери в колонке, которую он, как утверждается, лично написал для журнала «Русский пионер» в 2015 году. Об этом говорится в недавно вышедшей книге «Царь собственной персоной» журналистов Романа Баданина и Михаила Рубина. Главу книги опубликовало издание «Проект».

В ней говорится, что в опубликованной колонке «Жизнь такая простая штука и жестокая» Путина есть фактическая ошибка, а именно — там неверно указаны даты смерти отца и матери Путина.

«Она осталась жива. И дожила до 1999 года. А он умер в конце 1998-го», — писал Путин о родителях. Однако его мать умерла в 1998 году, а отец — примерно через год. Эти же даты Путин называл в книге своего первого биографа Олега Блоцкого 2001 года.

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В своей книге Баданин и Рубин предположили, что Путин не писал эту колонку. Текст мог набросать Андрей Колесников — один из соавторов первой официальной биографии Путина, книги «От первого лица», автор трудов под названиями «Я Путина видел» и «Меня Путин видел!», а также бессменный спецкорреспондент «Коммерсанта». Он, как отмечается в книге, мог красочно описать мероприятия, на которых присутствовал Путин, не посещая их.

Ошибка в дате смерти родителей Путина — не единственная. Так, в книге «От первого лица», вышедшей в 2000 году, и в колонке от 2015 года по разному описывается одна сцена из жизни родителей Путина в блокадном Ленинграде.

В колонке для журнала «Русский пионер» Путин рассказал историю спасения своей матери. В материале говорится, что отец Путина, выписавшись из госпиталя, но еще использующий костыли, подошел к их дому и увидел, что санитары выносят тела погибших. Среди них он заметил свою жену. Ему показалось, что она дышит, и он «в ярости» заставил санитаров отнести ее обратно в квартиру, где спустя какое-то время мать Путина поправилась.

Однако в книге Колесникова «От первого лица» эта сцена описывается несколько иначе. Там Путин рассказал, что его мать однажды потеряла сознание от голода. Все решили, что она умерла, и «ее даже положили вместе с покойниками». Но его мать все же очнулась, застонала и таким образом спасла себе жизнь. Он также добавил, что его мать всю блокаду провела в Ленинграде, а отец в это время воевал.

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При этом Баданин и Рубин, ссылаясь на архивы, утверждают, что мать Путина эвакуировали из Ленинграда в июле 1942 года, напоминая, что полностью блокаду сняли лишь в конце января 1944 года.

«Неужели Путин врет даже о таких вещах? Да, все верно. Иногда вранью находились политические предпосылки. Например, колонку о подвигах путинского отца выпустили спустя год после “возвращения Крыма”, когда нужны были героические примеры из прошлого», — поясняется в книге «Царь собственной персоной».

Там также отмечается, что Путин иногда врет о «сугубо личных вещах, а иногда — «на автомате». В книге приводятся слова Путина о том, что он никогда не видел отца пьяным и не слышал от него «бранного слова». Следом журналисты вспоминают историю из молодости отца Путина — он «в буйстве» выколол вилами глаз матери будущего президента, а затем женился на ней под давлением родственников. В качестве источника они ссылаются на статью в «Московском комсомольце» под названием «В корнях у президента». 

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