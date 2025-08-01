Ученые выявили тесную связь между нерегулярным сном и 172 заболеваниями

Исследование, проведенное командами из Пекинского университета и Военно-медицинского университета Китая, показало, что нерегулярный сон связан с развитием 172 заболеваний. Об этом сообщает Tech Explorist.

В эксперименте принимали участие более 88 тысяч человек на протяжении почти семи лет. Они носили специальные устройства, которые отслеживали их сон. Также участники, 43% из которых были мужчинами и чей средний возраст составил 62 года, ответили на более чем 160 вопросов о своих привычках сна.

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С помощью устройств ученые исследовали режимы сна, а затем изучали, как эти режимы связаны с заболеваниями различных частей тела. В результате они выявили тесную связь между нерегулярным сном и 172 заболеваниями. При этом у 92 из этих заболеваний более 20% риска их возникновения были связаны с недосыпом.

Так, поздний и нерегулярный отход ко сну после половины первого ночи связали с более чем 2,5-кратным повышением риска заболеваний печени. Также нестабильный ритм в течение суток увеличивал риск гангрены в 2,6 раза. Двукратное увеличение риска возникновения заболевания из-за плохого сна было зафиксировано в 42 случаях. К этим заболеваниям относятся в том числе болезнь Паркинсона, возрастная слабость, фиброз и цирроз печени.

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У 122 заболеваний риск их возникновения повышался как минимум в полтора раза. В их число входят диабет второго типа, дыхательная недостаточность, переломы костей и позвоночника, а также недержание мочи.

«Наши результаты подчеркивают недооцененную важность регулярности сна. Пора расширить определение хорошего сна, выйдя за рамки его продолжительности», — заявил профессор Шэнфэн Ван, старший автор исследования.

Ученые отметили, что их работа, основанная на реальном отслеживании сна, а не на опросах, выявила связь сна длительностью более девяти часов лишь с одним типом заболеваний — болезнями сердца. Ранее считалось, что длительный сон может быть вредным для здоровья, однако ученые утверждают, что указывающие на это результаты предыдущих исследователей неверные, поскольку их участники в действительности проводили много времени в кровати, но спали меньше шести часов.

