ФСБ будет сертифицировать программы для хранения данных жителей «умных» домов

Все датчики, счетчики и другие устройства «умных» многоквартирных домов России будут оборудовать сертифицированными ФСБ криптографическими средствами и программами, они также должны будут иметь доступ ко всей передаваемой информации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правительственную концепцию.

Специальные программы правительство потребует использовать для защиты от несанкционированного доступа. Также все устройства «умных» домов должны будут соблюдать правила аутентификации и разграничения доступа, в том числе и при хранении данных.

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РБК отмечает, что план реализации этой концепции пока не готов — в течение полугода его должны разработать Минцифры, Минстрой, Минпромторг, Минэнерго и другие ведомства. Документ разработан в рамках программы по созданию «умных» многоквартирных домов.

В таких домах, как пишут журналисты, планируют устанавливать «умные» счетчики воды, тепла, газа и электричества, они будут автоматически передавать показания. Также в них появятся системы видеонаблюдения, распознавания лиц и контроля доступа, датчики утечки газа и протечек — они будут автоматически сигнализировать о проблеме. Планируется и создание мобильных приложений для жильцов.

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Также правительственная концепция содержит положения о необходимости защиты больших данных, повышения прозрачности работы сетевых компонентов, разработки процедур реагирования на кибератаки и обмена информацией о киберинцидентах.

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