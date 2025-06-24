Банки захотели мониторить звонки и переписки клиентов под предлогом борьбы с мошенничеством

Банки обратились в Госдуму с просьбой обязать платформы по распространению информации в интернете, к которым относятся в частности мессенджеры, соцсети и сервисы для отправки электронных писем, прекращать переписки и звонки клиентам, если в них будет распознано мошенничество. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок ко второму пакету мер для борьбы с кибермошенничеством.

Отмечается, что для распознания мошенничества банки предложили использовать антифрод-системы, которые могут работать на основе искусственного интеллекта. Системы должны мониторить общение клиентов, при этом что именно будет считаться мошенничеством, должно установить правительство.

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Поправки подготовил Национальный совет финансового рынка (НСФР) — это некоммерческое объединение, в которое входят несколько банков, в том числе ВТБ, Совкомбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк. РБК пишет, что предложения НСФР уже передали в Минцифры, Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и другие ведомства.

Помимо этого, в НСФР предложили по умолчанию отключить звонки от абонентов, которые не внесены в контакты собеседника. Для приема таких звонков пользователь должен будет самостоятельно их разрешить. РБК пишет, что ранее во втором пакете мер для борьбы с кибермошенничеством россиянам уже по умолчанию заблокировали звонки с зарубежных телефонных номеров.

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Также в НСФР захотели блокировать аккаунты россиян в соцсетях и мессенджерах, если ранее их телефонный номер был заблокирован из-за мошенничества. Авторы поправок предложили блокировать такие аккаунты минимум на два месяца, а их разблокировку сделать возможной только после выполнения требований Роскомнадзора. Каких именно, РБК не уточняет.

Издание со ссылкой на неназванный источник пишет, что мониторинг будет осуществляться только с согласия самого пользователя, не нарушая тайну коммуникации. При этом мессенджеры и соцсети, которые откажутся следовать новым правилам в случае их принятия, могут замедлить.