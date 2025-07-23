Путин не понял закон о штрафах за поиск «экстремистского» контента

Владимир Путин во время совещания правительства попросил главу Минцифры Максута Шадаева объяснить, как будет работать одобренный накануне Госдумой закон, который предусматривает штрафы за поиск «экстремистского» контента. Об этом сообщают «Коммерсантъ» и РБК.

«Закон-то вот, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, о чем вы сейчас сказали, как должен на практике-то функционировать?» — спросил Путин.

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Как заявил в ответ Шадаев, правоохранителям нужно будет доказать, что пользователь намеренно искал экстремистский контент и заранее знал о том, что он запрещен на территории России. По его словам, «рядовых граждан», которым случайно попадется экстремистский материал, даже если они пользовались VPN, «штрафовать не будут».

«Если пользователь не знал, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет. Но мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообществ, поэтому здесь рядовые граждане могут чувствовать себя спокойно», — утверждает Шадаев.

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Ранее Шадаев выступил в поддержку нового закона и заявил, что это единственная возможность избежать полной блокировки зарубежных платформ. Документ предусматривает штрафы от трех до пяти тысяч рублей. Отдельно в нем прописаны штрафы до 80 тысяч рублей для физических, до 150 тысяч для должностных и до 500 тысяч для юридических лиц за рекламу VPN-сервисов. Против закона, в свою очередь, выступил представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.

За принятие закона проголосовали более 300 депутатов Госдумы. Теперь он должен пройти через одобрение Советом Федерации и подписание Путиным. Закон может вступить в силу с 1 сентября этого года.