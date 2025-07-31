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Экономика

Эксперты оценили ущерб от войны России и Украины

2 минуты чтения 20:56 31 июля

Совокупный экономический ущерб от вторжения России в Украину может достичь 2,44 триллионов долларов до конца 2027 года. Речь о всех странах, прямо или косвенно затронутых войной, включая непосредственных ее участников. Такой вывод сделали экономисты Юрий Городниченко и Виттал Васудеван из Калифорнийского университета в Беркли на основе анализа прогнозов роста ВВП, собранных компанией Consensus Economics, пишет The Bell. 

По оценкам авторов, общие потери сопоставимы с 44,95% совокупного ВВП этих стран за 2021 год. В относительном выражении наибольший ущерб пришелся на Украину — потери оцениваются в 193% ее ВВП, или 386 миллиардов долларов за шесть лет. В абсолютных цифрах самые значительные потери понесла Россия — около 1,69 триллиона долларов. 

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Экономики таких стран, как Польша, Румыния и Чехия, также пострадали — там совокупные потери составили от 7% до 16% их ВВП. В странах Кавказа и Центральной Азии (включая Армению, Грузию, Молдову и Казахстан) ущерб может достигать 10–33% ВВП, в основном из-за сокращения торговли. В странах Балтии потери прогнозируются на уровне 8–20%, что связано с их прежней энергетической зависимостью от России.

Единственной страной в выборке, для которой зафиксирован положительный эффект от войны, оказался Азербайджан, отмечает The Bell. Его ВВП, согласно прогнозу, вырастет на 1,81%, что, вероятно, связано с увеличением экспорта энергоресурсов в Европу.

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Авторы отмечают, что их прогнозы коррелируют с другими исследованиями. Так, по данным Всемирного банка, потери Украины за 2022–2024 годы оцениваются в 524 млрд долларов — даже выше, чем в модели экономистов из Беркли. В качестве дополнительной проверки методика была применена к войне в Донбассе в 2014 году, и фактический ущерб тогда также оказался выше предварительных оценок.

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