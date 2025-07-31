Тинькова обязали выплатить многомилионную компенсацию из-за комментариев про близкого Путину олигарха

Основатель «Русала», миллиардер Олег Дерипаска отсудил у ​​основателя российского банка «Тинькофф» (сейчас — Т-Банк) Олега Тинькова 40 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда из-за комментариев в инстаграме. Об этом сообщает ТАСС и телеграм-канал Baza.

По данным ТАСС, суд также потребовал от Тинькова опубликовать опровержение «ложной информации». Речь идет о комментарии Тинькова, в котором тот назвал Дерипаску «вором», а себя — «честным предпринимателем», пишет Baza. Телеграм-канал утверждает, что Дерипаска, перечитывая слова Тинькова, начал «страдать от бессонницы и проблем со здоровьем».

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В 2022 году в интервью Юрию Дудю Тиньков заявил, что продолжает придерживаться озвученной им позиции. «Я это написал, я так считаю. И это не только Дерипаска. Для меня Дерипаска — это некий образный Дерипаска. Они все там воры», — утверждал Тиньков.

В том же году Дерипаска подал иск против Тинькова о защите чести и достоинства и потребовал компенсацию в размере двух миллиардов рублей. В 2023 году Усть-Лабинский суд частично удовлетворил иск и обязал Тинькова выплатить Дерипаске 20 миллионов рублей. Однако тогда Тиньков обжаловал решение, и Верховный суд его отменил, постановив передать дело в Реутовский городской суд, который вынес последнее решение.

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Адвокат Дерипаски Алексей Мельников считает, что «любой нормальный человек, который совершил ошибку», должен в сложившейся ситуации извиниться и выполнить постановление суда. «Иначе как ошибкой этот абсолютно безосновательный и неприемлемый комментарий назвать нельзя. В целом мы удовлетворены решением», — добавил адвокат.

Дерипаску считают близким к Владимиру Путину. Так, в 2020 году газета Financial Times писала, что он отмывал деньги «от лица Путина». Эдуард Лимонов в своей книге «Охота на Быкова» назвал Дерипаску «любимым олигархом Путина». При этом сам миллиардер ранее пытался доказать, что называть его олигархом неверно. О том, что Дерипаска входит в ближайшее окружение Путина, также говорили в СБУ. Там заявили, что бизнесмен занимается «производством продукции для военно-промышленного комплекса страны-агрессора».