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Политика

США рассказали о непубличных переговорах с Россией

2 минуты чтения 23:32 31 июля

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о переговорах с «высокопоставленными людьми Путина», которые состоялись 28 или 29 июля. Он не назвал места их проведения, а также состава российской делегации. Стенограмма интервью политика опубликована на сайте Госдепартамента США.

Рубио заявил, что непубличные переговоры с Москвой были посвящены вопросу завершения конфликта между Россией и Украиной, но они не принесли «никакого прогресса». Госсекретарь подтвердил, что президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что во время телефонных переговоров слышит о необходимости прекращения войны, а затем видит новости об обстрелах украинских городов.

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Россия, по мнению Рубио, не проявляет «искреннего интереса» к мирному урегулированию конфликта. Политик отметил, что Трамп готов ввести секторальные банковские санкции и одобрить введение вторичных санкций, которые затронут экспорт российской нефти. Однако США, по его словам, все еще надеются, что этих мер удастся избежать.

Также госсекретарь прокомментировал слова бывшего президента и нынешнего зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который назвал выдвинутый Трампом ультиматум России угрозой и шагом к войне между Москвой и Вашингтоном. Рубио заявил, что Медведев не является значимой фигурой в российской политике, не принимает решений и не участвует в российско-американском переговорном процессе. Он считает, что слова Медведева не будут иметь какого-либо значения.

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28 июля Трамп объявил о сокращении срока действия ультиматума, выдвинутого России. Президент США требует от Москвы заключить сделку с Украиной — в противном случае Вашингтон угрожает ввести санкции или вторичные тарифы. Позже представитель США в ООН заявил, что Трамп хочет, чтобы Россия и Украина заключили соглашение к 8 августа.

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