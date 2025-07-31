СМИ рассказали об оставшихся без немецких гуманитарных виз россиянах

Не менее 300 россиян не могут получить немецкие гуманитарные визы, части из них ранее пообещали оформить визу или одобрили выдачу. Некоторые из граждан России ждут решения несколько месяцев или более года, сообщает «Эхо» со ссылкой на правозащитную организацию InTransit.

Ранее в InTransit отмечали, что пересмотр и приостановка всех «немецких программ приема» происходит уже с мая 2025 года. Среди ожидающих бывший политзаключенный Алексей Москалев и его дочь — они не получают ответа с зимы.

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Случай Москалевых примечателен тем, что его кейс широко известен и обсуждался внутри ЕС, отмечает «Эхо». Но это на данный момент не привело к получению гуманитарных виз, заявки на которые были поданы несколько месяцев назад. Уже поданные заявки «подвисли», сообщается в материале.

При этом в тексте «Эха» не сообщается об отказе Москалевым. Журналисты пишут, что ранее программа гуманитарных виз Германии считалась образцовой, но сейчас «сужается» и «фактически заморожена». Среди тех, кто до сих пор не получил визу, оказались преследуемые или находящиеся под угрозой преследования в России за журналистскую деятельность, антивоенные высказывания или активизм. Есть среди них и депутаты, жертвы пыток, ЛГБТ-активисты, правозащитники и адвокаты.

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О приостановке программы гуманитарных виз ФРГ стало известно 23 июля, на это обратил внимание правозащитный проект «Ковчег». В этот день на сайте немецкого МВД появилось сообщение о приостановке процедуры гуманитарного приема.

Позже в ведомстве подтвердили, что эта мера распространяется и на граждан России. В разговоре с журналистами Deutsche Welle представители МВД Германии заявили, что приостановка не коснется людей, которые уже находится на территории страны. В МИД ФРГ отметили, что с мая 2022 года по настоящее время гуманитарные визы Германии получили около 2600 россиян.