EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ рассказали об оставшихся без немецких гуманитарных виз россиянах

2 минуты чтения 21:25 31 июля

Не менее 300 россиян не могут получить немецкие гуманитарные визы, части из них ранее пообещали оформить визу или одобрили выдачу. Некоторые из граждан России ждут решения несколько месяцев или более года, сообщает «Эхо» со ссылкой на правозащитную организацию InTransit.

Ранее в InTransit отмечали, что пересмотр и приостановка всех «немецких программ приема» происходит уже с мая 2025 года. Среди ожидающих бывший политзаключенный Алексей Москалев и его дочь — они не получают ответа с зимы.

Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
Общество9 минут чтения

Случай Москалевых примечателен тем, что его кейс широко известен и обсуждался внутри ЕС, отмечает «Эхо». Но это на данный момент не привело к получению гуманитарных виз, заявки на которые были поданы несколько месяцев назад. Уже поданные заявки «подвисли», сообщается в материале.

При этом в тексте «Эха» не сообщается об отказе Москалевым. Журналисты пишут, что ранее программа гуманитарных виз Германии считалась образцовой, но сейчас «сужается» и «фактически заморожена». Среди тех, кто до сих пор не получил визу, оказались преследуемые или находящиеся под угрозой преследования в России за журналистскую деятельность, антивоенные высказывания или активизм. Есть среди них и депутаты, жертвы пыток, ЛГБТ-активисты, правозащитники и адвокаты.

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

О приостановке программы гуманитарных виз ФРГ стало известно 23 июля, на это обратил внимание правозащитный проект «Ковчег». В этот день на сайте немецкого МВД появилось сообщение о приостановке процедуры гуманитарного приема.

Позже в ведомстве подтвердили, что эта мера распространяется и на граждан России. В разговоре с журналистами Deutsche Welle представители МВД Германии заявили, что приостановка не коснется людей, которые уже находится на территории страны. В МИД ФРГ отметили, что с мая 2022 года по настоящее время гуманитарные визы Германии получили около 2600 россиян.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Данию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
00:01
Доказана эффективность дополнительного выходного
Экономика
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
17:00 31 июля
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Общество
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
15:30 30 июля
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Общество
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
00:01 30 июля
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Интернет и мемы
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
17:10 29 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования