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Общество

Одна из самых закрытых стран мира решила упростить въезд для туристов

2 минуты чтения 18:19

Правительство Туркменистана намерено серьезно упростить правила выдачи виз для туристов — въезд в страну должен стать проще, а одобрение заявок значительно ускорится, сообщает CNN.

Изменения вызывают сдержанную реакцию у туроператоров — они отмечают, что официальное заявление власти страны сделали еще в апреле, однако с тех пор Туркменистан не публиковал новостей об этом, остается неизвестной и потенциальная дата вступления поправок в силу.

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Журналисты отмечают, что текущий порядок оформления туристической визы включает в себя обязательное получение рекомендательного письма от МИД страны после бронирования тура. При этом туроператор должен быть одобрен правительством Туркменистана. После этого следует проверка заявки властями — финальное решение об одобрении въезда может занимать несколько месяцев.

Сейчас власти хотят исключить требование о получении рекомендательного письма от МИД, саму заявку можно будет подать онлайн. Однако сохранится текущее требование о необходимости наличия «спонсора» из Туркменистана, что на практике означает обязательность бронирования тура, отмечает CNN.

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«Мы до сих пор находимся в неведении по этому поводу, как и наши местные партнеры в Туркменистане, поскольку с тех пор не было никаких новостей», — цитируют журналисты владельца британской туристической компании, которая продает туры в Туркменистан. Он рассказал, что на данный момент нет даже информации о потенциальной дате вступления в силу поправок в местное законодательство.

Туркменистан считается одной из самых закрытых стран мира вместе с Северной Кореей и Эритреей, отмечает CNN. При этом журналисты пишут, что население Туркменистана можно назвать гостеприимным, а пейзажи и достопримечательности страны, по мнению CNN, вызовут интерес у туристов. В тексте отмечается, что даже в советские времена попасть в Туркменистан было проще, чем в настоящее время.

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