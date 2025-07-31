Россияне назвали «главного дедушку страны»

«Главным дедушкой страны» признан ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Дзен Новости». Их публикует «Афиша Daily».
В онлайн-опросе приняли участие 1204 человека из разных регионов России. Участникам предлагалось назвать известных людей, которые ассоциируются у них с образом «главного дедушки страны». Чаще всего называли ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича, но были и другие заметные претенденты на этот статус. В пятерке лидеров — юморист Евгений Петросян, журналист Владимир Познер, актер и телеведущий Юрий Стоянов и музыкант Александр Розенбаум.
Леониду Якубовичу 31 июля исполнилось 80 лет. Как пишет «Афиша Daily», за последние несколько месяцев он стал самой упоминаемой медийной персоной среди звезд старшего поколения. В период с мая по июль число публикаций о нем в СМИ выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Программа «Поле чудес» впервые вышла в эфир в 1990 году, ее ведущим тогда был Владислав Листьев. А уже в 1991 году его сменил Леонид Якубович. С тех пор он является бессменным ведущим и автором программы.
Ранее другие опросы зафиксировали рост популярности певицы Надежды Кадышевой. По числу упоминаний в СМИ и у блогеров она опередила даже известных российских музыкантов. Например, о рэпере Басте пишут в 4,4 раза меньше, чем о Кадышевой, а о певце Shaman’е — в 2,5 меньше. Кадышева обогнала по популярности Инстасамку, Клаву Коку, Ольгу Бузову и Надежду Бабкину. По данным СМИ, стоимость одного концерта Надежды Кадышевой достигает 20 миллионов рублей.