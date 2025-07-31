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Экономика

Казахстан предпочел Китай России для строительства новой АЭС

2 минуты чтения 16:47

Китайская компания построит третью АЭС в Казахстане. Об этом сообщил первый вице-премьер страны Роман Скляр, передает «Sputnik Казахстан».

По его словам, в настоящее время рассматриваются возможные места для размещения АЭС. Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли строительство третьей АЭС осуществлять та же компания, которая строит вторую, он сказал: «Думаю, да».

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Строительством второй АЭС займется китайская компания CNNC, которая также участвовала в конкурсе на возведение первой АЭС. О том, что Астана рассматривает CNNC в качестве партнера по проекту в середине июня говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Мы приняли решение о строительстве нескольких, по крайней мере двух-трех, АЭС в Казахстане (…) Хочу особо отметить: мы рассматриваем китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС», — сказал Токаев на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходили в Астане.

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Решение о строительстве первой АЭС в Казахстане было принято на референдуме в 2024 году, пишет ТАСС. В июне этого года стало известно, что ее возведением займется российская компания «Росатом». Ввести станцию в эксплуатацию планируется к 2035–2036 годам.

Однако в Минэнерго Казахстана заявили, что власти поставят задачу пустить в строй первый блок АЭС в более короткие сроки, то есть в течение восьми лет. Затраты на строительство оцениваются в 10-12 миллиардов долларов.

Как писал «Интерфакс», во время отбора подрядчиков для строительства первой АЭС «Росатом» обошел китайскую компанию China National Nuclear Corporation, французскую Electricite de France и корейскую Korea Hydro & Nuclear Power.

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